مصرع شخص وإصابة 6 في تصادم ميكروباص و«ملاكي» بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم، وقع منذ قليل، بين ميكروباص و«ملاكي» بطريق «أسيوط - البداري» أمام مدخل قرية بصرة التابعة لمركز الفتح.

الحادث وقع بطريق «أسيوط - البداري» أمام مدخل قرية بصرة

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوصول بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق «أسيوط - البداري» أمام مدخل قرية بصرة، ومصرع شخص وسقوط مصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص تحمل رقم «7239 ي ص م»، وأخرى ملاكي تحمل رقم«5279».

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع «ك.ا.ا» 48 عامًا، وإصابة كلا من: «سحر.م.ع» 40 عاما، و«حسنية.ا.هـ» 16 عامًا، و«سهير.خ.هـ» 18 عامًا و«سعد.ع.ع» 45 عامًا، و«نورهان.ا.هـ» عامين، و«عمر.ل.ا» 38 عامًا.

نقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، والمصابين إلى المستشفى ذاته تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.