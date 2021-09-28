نور إيهاب عن «معالي ماما»: تجربة جديدة وجميلة

انتهت الفنانة نور إيهاب من تصوير فيلمها الجديد «معالي ماما»، منذ أيام ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت الفنانة نور ايهاب لـ «الوطن» إنها لأول مرة يجمعها عمل مع الفنانة بشرى والفنان محمود الليثي، وأضافت: «الكواليس حلوه أوي، وكل فريق العمل على طبيعته، كأننا جالسين في المنزل».

مخرج الفيلم في مكانة بابا

وأوضحت نور في حديثها عن الفنان محمود الليثي، قائلة: «محمود الليثي أكثر شخصية بتضحكنا، وهو ألذ حاجه في الفيلم، وتجربة العمل جديدة وجميلة جداً، ومخرج الفيلم، عملت معه من قبل 4 أجزاء لمسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، وكان أول مخرج أمثل معاه، خاصة إنه في مكانة بابا الثاني بالنسبة لي».

أجسد دور ابنة بشرى في الفيلم

وقالت نور عن دورها في هذا الفيلم قائلة: «أقوم بتمثيل دور ابنة الفنانة بشرى، وهي لديها ثلاثة أبناء وأنا أكبرهم، ووالدي ليس موجود، والأم تواجه مشاكل التوفيق بين أبنائها والعمل في آن واحد»، متابعة: «المسلسل يعرض مشاكل اجتماعية، تواجه الأم دائماً، عند غياب الأب، والفيلم دوره تسليط الضوء على هذه المشكلة».

أشارك الليثي في أغنية الفيلم

كما تحدثت أيضاً عن أغنية الفيلم، قائلة: «أغنية الفيلم يشارك فيها كلاً من الفنانة بشرى والفنان محمود الليثي وأنا وسولي وياسين»، مشيرة إلى أنها منتظرة عرض الفيلم، لترى ردود الأفعال عليه.

أبطال فيلم معالي ماما

ويأتي فيلم «معالي ماما» من بطولة بشرى، شيماء سيف، محمود الليثي، نور إيهاب، سامي مغاوري، علاء مرسي وغيرهم نخبة من النجوم.