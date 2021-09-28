سياسيون يقرأون الفاتحة على روح عبدالناصر.. وعبدالحكيم: حي قي قلوبنا

زار عدد من الشخصيات العامة والسياسية اليوم ضريح الرئيس الرحل جمال عبد الناصر الاحياء الذكرى 51 لرحيله، حيث زار الضريح وفد الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد ابو العلا القائم باعمال رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب منهم محسن جلال محمد عبد الدايم والدكتور محمد رضا طلبه، كما زار الضريح ايضا الوزير عبد الرحيم مراد وزير الدفاع اللبناني الأسبق.

ذكرى وفاة عبد الناصر

وكان في استقبال الوافدين اسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من ابنائه واحفاد، وحرص ابناء الرئيس الدكتوره هدي عبد الناصر ومنى عبد الناصر وعبد الحكيم عبد الناصر واحفاد الرئيس الراحل على احياء الذكرى وقراءة الفاتحة.

واكد عبد الحكيم عبد الناصر، لـ"الوطن"، بعد استقبال الزوار ان حرص المواطنين في مصر والدول العربية على احياء ذكرى الزعيم والتوافد على قبره يؤكد ان الرئيس عبد الناصر لا يزال في قلوب محبيه في مصر وكافة لدول العربية لما قام به من اجل مصر والامة العربية، مضيفا: جمال عبد الناصر حي في قلوبنا بما قدمه لبلده وشعبه وأمته العربية.

الذكرى الـ51 لرحيل جمال عبد الناصر

و توافد المواطنين منذ صباح اليوم من محبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لاحياء ذكري وفاته ال51 بزيارة ضريحه،وقراءة الفاتحة والقرآن الكريم، في حضور عدد من أفراد أسرة عبد الناصر وبينهم نجله عبد الحكيم وهدى عبد الناصر ابنته وعدد من احفاده.

وتوفى الزعيم الراحل فى يوم 28 سبتمبر من عام 1970 وتحديدا بعد انتهاء القمة العربية عانى جمال عبد الناصر من نوبة قلبية ونقل على الفور إلى منزله، حيث فحصه الأطباء وتوفى بعدها بعدة ساعات، حوالى الساعة السادسة مساءً، وشيع عبد الناصر في جزازة مهيبة حضر معظم رؤساء وملوم العالم

وولد جمال عبد الناصر فى 15 يناير 1918، فى حى باكوس الشعبى بالإسكندرية، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، وانتقل فى مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته فى مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية فى قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة فى عام 1937

وتحل اليوم الذكرى ٥١ على رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي وافته المنية في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠