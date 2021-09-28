محبو عبدالناصر يحيون ذكرى رحيله أمام الضريح بحضور أبنائه: بنحبك يا جمال

توافد محبو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى ضريحه بمنطقة كوبري القبة، لإحياء الذكرى 51 لوفاته، بحضور عدد من أفراد أسرته، من بينهم نجليه عبد الحكيم عبدالناصر، وهدى عبدالناصر، والسياسيين وقيادات الأحزاب وبعض الشخصيات القومية العربية.

محبو الرئيس الراحل يحملون أعلام مصر

وحمل عدد من المواطنين أعلام مصر، وصور الرئيس الراحل.

يقول الحاج محمد حسنين، أحد محبي عبد الناصر، والذي حرص على زيارة الضريح: إن عبد الناصر حي في قلوب المصريين، ولا يمكن نسيانه.

وأضاف: «بنحبه لأنه كان صادق وحاسس بالناس وكان نفسه يعمل كل حاجة علشان خاطر مصر والمصريين، جمال زعيم حقيقي».

محطات في حياة عبد الناصر

ولد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918، في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وأبوه هو عبد الناصر حسين، المولود في 1888 في قرية بني مر في صعيد مصر، وكان يعمل في مصلحة البريد بالإسكندرية، والتحق بروضة الأطفال بمحرم بك بالإسكندرية، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بالخطاطبة بين 1923 و1924.

قاد ثورة 23 يوليو وعمره 32 عاما

وفي 1925 التحق بمدرسة النحاسين الابتدائية بالجمالية بالقاهرة، وأقام عند عمه خليل حسين في حي شعبي لثلاث سنوات، وكان جمال يسافر لزيارة أسرته بالخطاطبة في العطلات المدرسية، وحين وصل في الإجازة الصيفية في العام التالي 1926 علم أن والدته قد توفيت قبل ذلك بأسابيع، ولم يجد أحد الشجاعة لإبلاغه بموتها ولكنه اكتشف ذلك بنفسه بطريقة هزت كيانه، حسب وصفه.

وعندما كان عمره 34 عاما، قاد ثورة 23 يوليو 1952، ليحكم مصر بعدها لمدة 18 عاما، وتوفى وعمره 52 عاما.

وفي 24 يونيو 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وفقاً لدستور 16 يناير 1956، أول دستور للثورة، وفي 22 فبراير 1958 أصبح جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وذلك حتى الانفصال في 28 سبتمبر 1961 وظل جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة حتى رحل في 28 سبتمبر 1970.