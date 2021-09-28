24 شركة مصرية تشارك في معرض «Web Summit» بالبرتغال

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، عن مشاركتها في مؤتمر «Web Summit» الدولي المقرر انعقاده في الفترة من 1-4 نوفمبر المقبل بمدينة لشبونة بالبرتغال، بمشاركة 24 شركة مصرية ناشئة، وبدعم ورعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا».

مشاركة 24 شركة ضمن الجناح المصري

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المقرر مشاركة 24 شركة ضمن الجناح المصري هذا العام، وسيتم اختيارها من إجمالي 70 شركة كانت قد تقدمت للمشاركة هذا العام، مشيرًا إلى الإعلان عن الشركات الفائزة، خلال فعاليات مؤتمر «تكني ساميت» المقام بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2021، بعد انتهاء لجنة التحكيم من اختيار الشركات الفائزة.

المشاركة الثانية لشعبة الاقتصاد الرقمي

وأضاف «خليل» في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء «تعد هذه المشاركة هي الثانية للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والشركات المصرية بعد دورة عام 2019، التي شاركت فيها 7 شركات مصرية، في إطار اهتمام الدولة المصرية برعاية الإبداع التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة على تمكين الشركات التكنولوجية الناشئة».

90 ألف مشارك بمؤتمر «Web Summit»

وأشار إلى أن مؤتمر Web Summit من الفعاليات الكبيرة عالميًا في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال في أوروبا، ويقام منذ عام 2010 ويحضره أكثر من 90 ألف مشارك، منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة و1200 متحدّث.

ولفت إلى مشاركة أكثر من 4000 شركة ناشئة تعمل في العديد من مجالات التكنولوجية المتقدمة، لافتًا إلى أن عملية اختيار الشركات المؤهلة للتنافس على المشاركة بمعرض ومؤتمر Web Summit، مرت بعدة مراحل؛ للتأكد من اختيار أفضل العناصر بشفافية تامة.