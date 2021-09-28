محافظ القليوبية يتفقد المدارس في 6 مراكز بالمحافظة استعدادا للدراسة

أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لبدء العام الدراسي الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعض المدارس بمدن شبرا الخيمة والخصوص و شبين القناطر وطوخ وقها للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

خريطة جولة المحافظة لمدارس القليوبية استعدادا للدراسة

وتفقد محافظ القليوبية خلال جولة رصد استعدادات الدراسة، مدرسة دمنهور شبرا للتعليم الأساسي ومدرسه شبرا الخيمة الإعدادية بحي غرب شبرا، ومدرسة قاسم أمين الرسمية للغات بحي شرق شبرا الخيمة، ومدرسة مجمع الخصوص للتعليم الأساسي، ومدرسة الثانوية بنات بمدينه الخصوص ومدرسة شبين الرسمية للغات، ومدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر ومدرسة الشهيد اللواء ياسر عسر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد جمال الأكشر الثانوية بنين بمدينة طوخ ومدرسة الشهيد هشام بيومي بمدينة قها.

محافظ القليوبية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتفقد الهجان، خلال جولته، فصول وحجرات ودورات المياه المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول، وأعمال النظافة ودهان الأسوار، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

إعفاء 2 من مديري المدارس ومكافاة مديرة مدرسة لتميزها

وخلال الجولة أصدر المحافظ قرارا بإعفاء مدير مدرسة النيل الإعدادية بحي شرق شبرا الخيمة ومدير مدرسة الخصوص الصناعية، بنين لتقاعسهما ولتدني مستوى الأداء والنظافة في المدرسة والتأخير في الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وقد أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بإحالة مسؤولي المدرستين للتحقيق.

كما أصدر المحافظ توجيهاته أيضا بصرف مكافأة لمديرة مدرسة شبين القناطر الرسمية للغات لتميزها في أداء عملها واهتمامها بنظافة المدرسة.

وأشار المحافظ، إلى التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وأكد على وكيل وزارة التربية والتعليم متابعة نسبة استلام وتوزيع الكتب الدراسية بكافة المراحل للإدارات التعليمية مع التنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من إجراءات الفحص الطبي الشامل للطلاب بالمراحل المختلفة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية والقيادات التنفيذية ومديري الإدارات التعليمية المختصة.