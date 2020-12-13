وكيل "تعليم القليوبية" يتابع سير الدراسة في كفر شكر

تفقد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك الانضباط الإدارى بداخل مبنى الإدارة والمدارس.

وتفقد وكيل الوزارة برفقة خالد جرامون مديرالإدارة، وهالة عاشور وكيل الإدارة مدرستي المهندس محمد أسامة عمارة الإعدادية المشتركة وكفر تصفا الإعدادية بنات، وديوان الإدارة التعليمية بكفر شكر.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم طابور الصباح، وتفقد عدداً من الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة، واطمأن خلال جولته على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وارتداء الكمامات.

وشدد على تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.

وأكد أهمية رفع الوعي وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة.

وشدد خلال جولته على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج.

وأشاد بالمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ودورهم الريادي الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسئوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وتفانيهم في العملية التعليمية على الرغم من التحديات التي يواجهونها.