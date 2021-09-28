طالبان تقرر العمل بدستور للبلاد مصدق عليه منذ 57 عاما بشكل مؤقت

أعلن وزير العدل بالوكالة في حكومة طالبان، عبد الحكيم شريعي، اليوم الثلاثاء، عن أن طالبان ستطبق الدستور الذين كان معمولا به في أفغانستان منذ عهد الملك محمد ظاهر شاه، الذي تم التصديق عليه قبل 57 عاما.

وقال عبد الحكيم شريعي، في لقاء مع السفير الصيني في كابول، إن الدستور سينفذ بشكل مؤقت خلال فترة حكومتهم الانتقالية.

طالبان تقرر العمل بدستور للبلاد مصدق عليه منذ 60 عام

وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل- نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الدستور سينفذ بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومبادئ أفغانستان الإسلامية.

وحول التهديد من أفغانستان قال شريعي، إنهم يريدون إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديدا لدول المنطقة من الأراضي الأفغانية.

يُذكر أنه تم تنفيذ دستور الملك ظاهر شاه مؤقتا، خلال السنوات الأولى من حكم الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي.

طالبان تتهم واشنطن بانتهاك الأجواء الأفغانية

وفي سياق آخر، دعت حركة طالبان دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احترام مجال أفغانستان الجوي، مؤكدة ضرورة وقف واشنطن إطلاق الطائرات المسيرة في الأجواء الأفغانية تجنبا لتبعات سلبية.

ونقلت وكالة «بختار» الأفغانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في طالبان، قولهم إن كل دولة لها مجالها الجوي الخالص وسيادتها الجوية وفقا للقانون الدولي، متهمين واشنطن بـ«انتهاك الأجواء الأفغانية ومخالفة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق السلام».

وأوضح المسؤولون من طالبان أن طائرات مسيرة أمريكية تنتهك الأجواء الأفغانية وأن مثل تلك الانتهاكات «مرفوضة».

الحركة توافق على مبدأ السماح للنساء بالعمل في المجلس النرويجي للاجئين

وفي السياق، وبعد منعها السيدات من العمل، وافقت طالبان على مبدأ السماح للنساء بالعمل في المجلس النرويجي للاجئين، لكن الأمر سيستغرق وقتا، وفق ما ذكر رئيس المنظمة غير الحكومية لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، في كابل، أمس بعد اجتماعه مع وزراء في حكومة طالبان: «سيكون بإمكان موظفاتنا العمل بحرية مع زملائهن الذكور في جميع أنحاء البلاد».

وأوضح أن الوزراء، وافقوا من حيث المبدأ على هذا الأمر، لكنهم أقروا بأن «الأمور تتقدم ببطء وستستغرق وقتا».

ويُعد المجلس النرويجي للاجئين من أكثر المنظمات الإنسانية نشاطا في أفغانستان. وتشكل النساء نحو ثلث عدد موظفي المجلس في أفغانستان.