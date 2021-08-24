حركة طالبان تعلن قرارات جديدة.. تغييرات وزارية وتعيين رئيس للمخابرات

كشفت تقارير إعلامية أن حركة طالبان، أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين وزير جديد للمالية في أفغانستان، ورئيس للمخابرات، ووزير داخلية بالوكالة.

رئيس جديد للمخابرات الأفغانية

أفادت وكالة «بجواك نيوز أفغان»، بأن «جول أغا» سيكون وزيرًا للمالية في البلاد، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرًا للداخلية بالوكالة، مشيرة إلى أن نجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات الأفغانية.

وقررت حركة طالبان، تنصيب الملا شيرين، حاكما العاصمة الأفغانية «كابول»، وحمد الله نعماني، عمدة العاصمة.

مجلس لقيادة أفغانستان

وأوضح مصدر مقرب من حركة طالبان، في تصريح لوكالة «نوفوستي» الروسية، أن مجلسًا يتكون من 12 عضوًا، بينهم ممثلون عن الحركة، سيقود أفغانستان في المرحلة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ووزير الخارجية، حنيف أتمار، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبدالله عبدالله، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن الاتفاق على 7 مرشحين.

وقال المصدر: «وافق المجلس حتى الآن على المرشحين، عبد الغني برادار، والملا يعقوب، وخليل الرحمن حقاني، وعبد الله عبد الله، وحميد كرزاي، وحنيف أتمار، وقلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، وعضو المجلس التنسيقي لانتقال السلطة سلميًا في أفغانستان)».

استبعاد الرئيس الأفغاني

وأضاف أيضًا، أن المجلس لن يضم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي غادر البلاد، وبأن المفاوضات جارية لاختيار أعضاء المجلس الخمسة المتبقين، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يدخل في هذه الهيئة الحاكمة، الجنرال، عبدالرشيد دوستم، ومحمد نور.