السجن 7 سنوات لـ 3 نقبوا عن الآثار وتغريمهم 6 ملايين جنيه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكرى، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم سيدة بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت هيئة المحكمة 3 آخرين متهمين بذات القضية بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهم جميعًا مليون جنيهًا لكلًا متهم منهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

الأمن يتلقى بلاغًا بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود معلومات سرية أكدها عدد من الأهالي بقرية المسلمية التابعة لدائرة المركز، تفيد بتنقيب مجموعة من الأشخاص عن الآثار بأحد المنازل المملوكة لسيدة بالقرية.

الأمن العام والمباحث الجنائية يتأكدان من صحة الواقعة

وعلى الفور تشكل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط مباحث مركز الزقازيق بالاشتراك مع ضباط البحث الجنائي مديرية أمن الشرقية، وضباط قطاع الأمن العام، للتحري عن صحة الواقعة وتحديد المتهمين، وجرى التأكد من صحتها، وألقى القبض على «م.ع » 38 عامًا- ربة منزل، و«ال.ع.م» 28 عامًا- عامل زراعي، و«أ.إ» 36 عامًا- نجار، و« إ.أ.ر» 18عامًا - طالب، و«ى.ع.ص» 36 عامًا - ربة منزل، و«ح.ح.م» 51 عامًا - أمين مخازن، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وتبين وجود حفرة دائرية كبيرة، وبحوزة المتهمين أواني وقلل تعود للعصر اليوناني والروماني ويشتبه في أثريتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23555 لسنة 2021 جنايات المركز وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبعرضهما على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.