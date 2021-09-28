غلق 20 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص في بني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن غلق 20 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين عيادات أطباء ومعامل تحاليل ومراكز إشعة، لإدارتها بدون ترخيص، خلال الحملة التي شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة.

وكيل صحة بني سويف: الحملة استهدفت المرور على 25 منشأة طبية خاصة

وقال وكيل وزارة الصحة استهدفت الحملة المرور على 25 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، وأسفرت عن ضبط 20 منشأة تعمل بدون ترخيص، من بينها مركز تغذية علاجية يديره شخص منتحل صفة طبيب، حيث تم التحفظ على أجهزة علاج طببيعي وتم تحرير محضر لصاحب المركز لقيامه بعمل حجامة بالمخالفة للقانون.

وكان وكيل وزارة الصحة قد كلف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

محافظ بني سويف يوجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشأت الصحية

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود، الدكتورة مريم علاء مساعد مدير العلاج الحر، يحيى محمود سنوسي، ومحمود محمد فوزي بالعلاج الحر، ومن جهاز حماية المستهلك أحمد مصطفى دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.