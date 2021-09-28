تعرف على موعد عودة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في السعودية

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن موعد عودة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في السعودية. وبحسب صحيفة «اليوم» فإن موعد العودة سيكون ابتداء من 30 أكتوبر المقبل، وأفادت الصحيفة، بأن الإعلان الذي أصدرته الحكومة يشمل عودة طلاب الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة حضوريا.

موعد عودة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في السعودية

يذكر أنّ القرار المتعلق بموعد عودة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال في السعودية، جاء بناء على نتائج دراسات اللجان المشكلة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، بالإضافة إلى وزارتي الصحة والتعليم، وذلك من أجل تحقيق العودة الآمنة للطلاب، خصوصا في هذه المرحلة من العمر، وللحد من تفشي فيروس كورونا.

استثناء بعض الطلاب من الدراسة حضوريا

ومن جهته، كشف مصدر لصحيفة «اليوم» عن أن الحكومة السعودية، أعلنت عن استثناء طلاب الابتدائي ورياض الأطفال، الذين يعانون من أمراض مناعية، وزارعي الأعضاء، والأمراض المزمنة، من الدراسة حضوريا، مشيرةً إلى توفير التعليم لتلك الفئة عن بعد.

نماذج تشغيلية والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

وأشار المصدر، إلى وجود نماذج تشغيلية، أسوة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وفق كثافة كل مدرسة، وأفاد بأنه سيتم تطبيق التعليم المدمج حضوريا وعن بعد، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا

وفي السياق ذاته، كانت وزارة التعليم السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح جميع مدارس السعودية أبوابها يوم 15 أغسطس، ويتضمن ذلك عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس، بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية، فيما تم تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، وللحد من انتشار الفيروس، على أن تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات، يليهم الطلاب.

وكانت وزارة التعليم السعودية، قد اشترطت حصول الطلاب من سن 12 عاما على جرعتين كاملتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل السماح لهم بالعودة إلى المدارس.