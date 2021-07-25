تعرف على موعد استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية

ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل، منذ قليل، أن موعد استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية سيكون خلال أغسطس المقبل، بعد أن استقبل الحرم المكي أول أفواج المعترمين اليوم، عقب انتهاء موسم الحج 2021، دون وجود أي إشكاليات صحية، بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت الرياض، بعد اقتصاره على المقيمين والمواطنين داخلها للعام الثاني على التوالي.

«العربية» تكشف موعد استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية

وأوضحت قناة العربية، أن موعد استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية سيكون بداية من يوم 10 أغسطس المقبل، في قرار بالتأكيد سيسعد كثير من أبناء العالم الإسلامي.

واتخذت المملكة عديدا من الإجراءات الاحترازية، خلال استقبال المعتمرين اليوم، خصوصا مع نجاح تجربة الحج، وعدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا، بحسب البيانات السعودية الرسمية.

السعودية تعلن نجاح موسم الحج

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية نجاح موسم حج 1442هـ، بناءً على عدد من مؤشرات القياس الأساسية، التي تهدف إلى حج ينعم فيه ضيوف الرحمن بالأمن والأمان، ويضمن سلامة الإنسان.

وبلغ مؤشر الصحة والأمن 100%، فيما سجلت الإصابات بفيروس كورونا والأوبئة والحوادث والوفيات والحج غير النظامي «صفر في المائة».

وكان وزير الحج والعمرة المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، قد رفع باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ، وتحقيق الهدف الأسمى، وهو سلامة الحجيج في موسم استثنائي، رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، والتحديات التي واجهت الأجهزة الحكومية.

وأكد «سعيد» أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام، أتى بفضل من الله عز وجل، ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة، وبتعاون الجهات العاملة في الحج من القطاع الحكومي التي أسهمت في توفير جميع الإمكانات اللازمة، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية لضيوف الرحمن.

وأشار الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إلى أن الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة، تؤكد حرص الرياض الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بأمن وأمان وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».