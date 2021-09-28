حبس شخص أنشأ شركة وهمية لتسهيل السفر للخارج بتقارير طبية مزورة

أمرت نيابة الأموال العامة بالقليوبية، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بإنشاء شركة وهمية في بنها، لترويج تقارير طبية مزورة على غير الحقيقة، للراغبين في السفر إلى الخارج، تفيد أن الشخص مريض ويحتاج للعلاج في الخارج نظير مبالغ مالية كبيرة لتسهيل السفر إلى بعض الدول الأجنبية.

اعترافات تفصيلية للمتهم بإنشاء شركة وهمية للتزوير

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة الأموال العامة، حول الواقعة، معترفا بنشاطه الإجرامى وقيامه بتزوير التقارير الطبية باستخدام جهاز الحاسب الآلي، تم ضبطه في حوزته، فيما قررت النيابة حبس شخص آخر تم ضبطه خلال تواجده بالشركة لتحصله على تقرير طبي مزور باسمه منسوب صدوره إلى أحد المستشفيات، على خلاف الحقيقة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على التقارير الطبية المضبوطة في الشركة، والتي تبين أن عليها خاتم شعار الجمهورية وتعود لبعض المستشفيات الحكومية، والتحقق من صحتها من خلال معمل الأدلة الجنائية.

تفاصيل ضبط شخص أنشأ شركة وهمية للتزوير ببنها

كانت معلومات سرية، قد وردت لمباحث الأموال العامة في القليوبية تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء شركة وهمية بدائرة مركز شرطة بنها، وقيامة بالترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى عن نشاط شركته في مجال تقديم الخدمات السياحية، وإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرات سفر من السفارات الأجنبية بالبلاد، وأن من بين الأوراق التي يوفرها لعملاء شركته، شهادات طبية صادرة من مستشفيات حكومية تفيد على خلاف الحقيقة أن حالتهم المرضية حرجة وتحتاج لتدخل جراحى وعلاج بالخارج وذلك لتسهيل الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول وزعم لعملائه أنه بموجب تلك الشهادات المزورة يمكن حصولهم على تأشيرات سفر من أجل العلاج، واتخذ المتهم من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه وترويج تلك الشهادات على عملائه من راغبي الحصول عليها للسفر إلى الدول الأجنبية، نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه مـن كـل عميل.

ضبط تقارير طبية مزورة يستخدمها المتهم في تسفير الراغبين للخارج

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بمقر الشركة وضبط داخلها أحد العملاء، وبتفتيش الشركة عثر على تقارير طبية «مزورة» بخاتم شعار الجمهورية وأشعة طبية لحالات مرضية حرجة مختلفة مزورة ومحررات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لبعض المستندات الخاصة ببعض العملاء مزورة وصور ضوئية لمستندات خاصة بالعملاء وجهاز حاسب آلى بمشتملاته يستخدمه المتهم في تزوير التقارير الطبية وطابعة كمبيوتر.

وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط فنيًا تبين احتوائه على تقارير طبية ممهورة ببصمات خاتم شعار الجمهورية مزوة، وبرنامج تعديل الصور ومواقع إلكترونية باسم الشركة يتم الإعلان من خلالها عن إمكانية توفير التقارير الطبية بحالات مرضية حرجة والحصول بموجبها على تأشيرات من أجل العلاج بالخارج، وصور جوازات سفر للعديد من عملاء الشركة وحجوزات تذاكر طيران إلى العديد من الدول بأسماء عدة أشخاص.