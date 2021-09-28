في ذكرى وفاته.. سر خرزة أحمد رمزي الزرقاء وقميصه المفتوح

«الولد الشقي»، لقب لازم الفنان أحمد رمزي، لتميزه في أدوار الشاب الوسيم، ممشوق القوام، وصاحب الكلام المعسول للفتيات، ما جعلهن يقعن في غرامه، ليصبح «فتى الشاشة الأول»، حسبما لقبه كثيرون من معجبيه، ليظل مرتبطًا في أذهان الجمهور حتى اليوم في ذكرى وفاته بـ«الشقاوة».

اعتاد أحمد رمزي، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، على ارتداء «خرزة زرقاء» تظهر من فتحة قميصه، وهو ما أثار تساؤل الإعلامية ليلى رستم، في حوار تليفزيوني أجرته معه في منتصف الستينيات في برنامجها «نجمك المفضل»، من إعداد مفيد فوزي، وظهر «الولد الشقي» في اللقاء، مرتديًا كعادته قميصا مفتوحا حتى منتصف الصدر، ويعلق في رقبته الخرزة الزرقاء.

قميص وخرزة الزقاء

وتساءلت «رستم» عن سبب فتحه للقميص، ليرد عليها «رمزي» بـ«الدنيا حر»، لتعود مجددًا لسؤالها: «إيه حكاية القميص اللي إنت دايما فاتحه ده»، ليرد «الولد الشقي» مستنكرًا: «مش فاهم إيه حكاية القميص ده».

رمزي: «الخرزة الزرقا علشان مراتي خايفة عليا»

وتابعت الإعلامية الشهيرة تعليقها على ملابس «رمزي» والتي كان من بينها الخرزة الزرقاء، ليوضح لها: «لأ السلسلة دي حاجة شخصية يعني»، لتستكمل «رستم» استفهامها: «خرزة زرقا ها»، ليجب: «خرزة علشان العين.. أنا مبصدقش في العين بس بخاف من الحكاية دي»، ليكمل: «هو بيني وبينك مش أنا اللي حاططها أصلي.. دي المدام علشان خايفة عليا»، لتعلق «رستم» بضحكة تهكم: «ياختي عليك».

طلاق ليلى رستم بسبب خرزة احمد رمزي

وتسبب ذلك اللقاء في طلاق الإعلامية ليلى رستم من زوجها، بعد أن اتهمها بمغازلة أحمد رمزي، وشعر بالغيرة بعد إذاعة اللقاء، ليصل الشجار بينهما إلى الطلاق، حسبما نشر موقع «ماسبيرو» في مايو 2017، وتُداول وقتها أن هذه الحلقة كانت سببًا في إيقاف «رستم» من التليفزيون؛ لخروجها عن الضوابط والقواعد أمام الكاميرا، وبالفعل غابت الإعلامية الشهيرة لسنوات.

ليلى رستم تعلق على لقائها مع أحمد رمزي

وفي عام 2014، تحدثت ليلى رستم مع مفيد فوزي، عن كواليس حلقة أحمد رمزي، في برنامجه «مفاتيح» على شاشة «دريم»، موضحة أن سبب غضبها هو أن «الولد الشقي» اعتبر أن وجوده في البرنامج تضييع للوقت ولأموال المنتج، حسبما ذكر خلال اللقاء، معبرة: «معرفش إيه خلاني أقول يا اختي عليك.. لكنه كان فرحان بنفسه زي طفل ناجح في امتحان».

وتحدثت «رستم»، أن «رمزي» كان حالة غريبة على زمنه، إذ كان يرتدي العديد من السلاسل، مؤكدة أن سؤالها له عن فتحة القميص بطريقة تهكمية، أثار غضبه، لافتة إلى أنه تحدث بشكل غير لائق بعد الحلقة، وأبلغها بذلك العاملين معها.