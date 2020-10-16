رانيا يوسف: بحب أحمد رمزي لأنه رمز "الشقاوة"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها ليست مثل باقي السيدات من محبي الفنان الكبير رشدي أباظة، وكشفت عن أنها تحب الفنان أحمد رمزي لأنه رمز من رموز الفن المصري والعربي فى "الشقاوة".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنها لو عاد بها الزمن للخلف، ستختار فترة الأربعينيات من القرن العشرين، وستختار نجوم ورموز الفن المصري لكي تعيش معهم.

يذكر أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسلها "الآنسة فرح" في نوفمبر المقبل والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح"، التي تعمل "جرسونة" في أحد الفنادق بجانب دراستها، وتمر بحادث يغير مجرى حياتها، وكانت والدتها صغيرة في العمر حين أنجبتها، ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

ومن ناحية أخرى، انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

وقالت رانيا في بيان سابق، إن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج، وفدوى رفيق، بروديوسر الشركة، وباقي الفريق، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق الذي سبق وتعاملت معه كثيراً في بدايتهما، والسيناريست حسين مصطفى محرم، الذي يقدم ورق حقيقي يناقش مشاكل حقيقية.