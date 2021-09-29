تفاصيل حفل عودة «مروان بابلو» 1 أكتوبر: اقتراب نفاد التذاكر

وقع اختيار مطرب الراب الشهير مروان بابلو على مركز المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة لإحياء احتفالية عودته للغناء بعد مرور عام على قرار اعتزاله وابتعاده عن إقامة سهرات اللايف والراب التي حقق فيها نجاحا كبيرا.

حفل عودة مروان بابلو يقام مساء يوم الجمعة المقبل في الأول من أكتوبر المقبل ضمن الأساليب المستحدثة التي يعد لها منظم الحفل خالد أمين «باك بيتس» بالتعاون مع «بيزمنت ريكوردز» في نطاق تلبية ما يطلبه جمهور حفلات اللايف، حيث يقع الاختيار على نجوم كل حفل عقب إجراء استقصاء جماهيري عبر السوشيال ميديا يحدد من خلاله المزاج العام لدى الجمهور من مختلف الأعمار وما يفضله من أنواع الموسيقى والنجوم المحببين لديهم، وبناء على ذلك يلبي رغبة كل فئة في تنظيم حفل غنائي ترفيهيا يرضي أذواقهم المختلفة.

يشارك في حفل مروان بابلو للمرة الأولى من مطربي الراب الفلسطينيين «شب جديد»، «ضبور» و«الناظر»، بالإضافة إلى الـ dj العالمي فات سام ويتم الإعداد للحفل بمواصفات لايف عالمية خاصة وأن ملايين الشباب العربي خارج مصر سوف يتبابعونه عبر قنوات مطربيهم المفضلين خاصة مع اقتراب نفاد تذاكر الحفل.

وشارك خالد أمين «باك بيتس» مؤخرا في تنظيم أضخم حفلات صيف 2021 وأكثرها نجاحا وهو حفل «ويجز» بالعلمين الجديدة والذي ضم نجوم الراب عفروتو، باتيستوتا، وزة منتصر، وأقيم ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة الغنائي وأشعلت أحداثه مواقع التواصل الاجتماعي.