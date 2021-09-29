اعتماد تشكيل مجلس إدارة نادي بورفؤاد: «الشاعر» رئيسا و«حجاج» نائبا

اعتمدت اللجنة الأوليمبية المصرية اليوم تشكيل مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي الجديد المنتخب من الجمعية العمومية لدورة جديدة لمدة أربع سنوات 2021/2025 برئاسة الدكتور جاسر عبد المنعم الشاعر.

اللجنة الأولمبية: لا مانع قانونا من اعتماد نتيجة الانتخابات

وأوضحت اللجنة الأولمبية في خطاب لها أرسلته لنادى بورفؤاد، أنه لا مانع قانونا من اعتماد النتيجة النهائية للعملية الانتخابية لنادى هيئة قناة السويس «بورفؤاد الرياضي» بناء على قرار الجمعية العمومية وإعلان لجنة الإشراف القضائي فوز الحاصلين على أعلى الأصوات.

فوز «الشاعر» برئاسة نادي بورفؤاد الرياضي

كان مجلس إدارة نادي بورفؤاد الرياضي قد أجرى انتخابات في 10 ستمبر الجاري، وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور جاسر الشاعر، رئيسا للنادي بـ 203 أصوات، وأشرف حجاج نائب الرئيس بـ330 صوتا، وأحمد السيد سليمان، أمين صندوق بـ274 صوتا وفاز بالعضوية كل من أحمد ضبيع 304 أصوات وأحمد رضوان 360 صوتا ومحمد الدالة 291 صوتا ومروة عبد اللطيف 360 صوتا وأحمد الديب 245 صوتا ومها حسن كامل 245 صوتا.

وأرسل مجلس إدارة نادي بورفؤاد محضر الجمعية العمومية للنادى مرفق به صورة أوراق العملية الانتخابية التى تمت تحت إشراف قضائي إلى اللجنة الأولمبية، موضحا أنه بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بحضور 511 عضوا من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية والذين لهم حق التصويت وعددهم 1029 وهو ما يفيد اكتمال النصاب القانوني والذى يتطلب حضور 20% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 11 من لائحة النظام الأساسي الاسترشادي لأندية المصانع والشركات.

كما أجرت اللجنة القضائية العملية الانتخابية على مجلس الإدارة وبعد فرز وعد البطاقات الانتخابية وتجميع الأصوات وترتيب الحاصلين على أعلى أصوات.