الغضبان: نفذنا 18 حملة لإزالة التعديات في بورسعيد خلال سنتين

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر إلى بورسعيد في نوفمبر 2015 عقب افتتاح قناة السويس الجديدة من أجل تدشين مشروعات قناة السويس الجديدة، مبينا أنه دار حوار بين الرئيس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للحديث عن المنطقة اللوجيستية وتم تحقيق الحلم بعد 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم إنشاء أكبر أنفاق في العالم للربط بين آسيا وأفريقيا وهي على بعد ليس كثيرا عن محطة بحر البقر لتحلية المياه الذي تم افتتاحها اليوم بجانب افتتاح أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 64 كيلو مترا ويتم إنشاء عليها مصانع.

السيسي يحقق أحلام المصريين

وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن السيسي يحقق أحلام المصريين التي بدأت منذ 4 سنوات لتطوير بحيرة المنزلة التي تصل إلى 220 ألف فدان وتتطل على 4 محافظات هي بورسعيد والقاهرة والدقهلية والشرقية، وقد تطهير البحيرة بنسبة 80%، لافتا إلى أن مصرف بحر البحر كان يصب يوميا 12 مليون متر مكعب من مياه الصرف وهذا تم علاجه بحيث أصبحت المنزلة نظيفة ومكان للصيد مناسب وسيتم إجراء عليها مشروعات سياحية عظيمة في المستقبل.

تغيير أرض محطة بحر البقر بالكامل

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه منذ سنتين كانت أرض محطة تحلية بحر البقر سيئة للغاية ولكن المصريين والقوات المسلحة وشركة المقاولين العرب أنشأوا أرضا جديدة بالكامل وغيروا شكلها بعد أن كانت مصرف يؤذي البحيرة ويؤثر على البيئة بشكل سلبي.

إزالة 24 حالة تعدٍ في المحافظة خلال الأسبوع المقبل

وتابع محافظ بورسعيد: «شرق بورسعيد كانت بتفتقد للزراعة ولكن بير العبد ووسط سيناء هيتم زراعتها والمياه رجعت لسيناء وده معناه حياة، ومشروعات شرق بورسعيد مشروعات متكاملة بتشمل مدن جيل رابع وأراضي زراعية، سينا رجعت تاني للمصريين بتنمية وهتبقى قبلة الاستثمارات العالمية واللوجستية، وكان عندنا تعدي واحد على الترعة و23 تعدي على المصارف وخلال الأسبوع ده هيتم إزالة كل التعديات في المحافظات وإحنا شغالين بقالنا أكتر من سنتين على إزالة التعديات على الدولة ونفذنا 18 حملة بالتعاون مع الشرطة والتنمية المحلية، وأنا عندي اجتماع دلوقتي مع مدير الأمن لإزالة التعديات في المحافظات».