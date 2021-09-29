حسام حسني: الزمالة المصرية هي قاطرة الأمل للطب في مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الزمالة المصرية هي القاطرة التي تقود الصحة المصرية خلال الفترة المقبلة في المجتمع، وتوفر العديد من التخصصات الطبية التي تؤهل الأطباء لسوق العمل، ليست فقط السوق المحلي بل في كافة أنحاء العالم، وتم التعاقد مع عدة جامعات دولية رائدة في مجال الطب، وهي خطوة مبشرة لعودة الطبيب المصري للساحة الدولية مرة أخرى، مؤكدا أن الأطباء الملتحقين بالزمالة سيجدون العديد من الفرص التي تساعدهم في الحصول على فرصة في المجال الطبي.

اهتمام الدولة ووزارة الصحة بالأطباء ضمن خطة رؤية الدولة 2030

وأضاف حسام حسني في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة ووزارة الصحة والسكان تعطيان اهتماما كبيرا للمجال الطبي في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن رؤية 2030 وعملية التنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات بالمجتمع، جعلت الاهتمام بتطوير المنظومة الطبية ضرورة حتمية لكي تتناسب مع رؤية الدولة وعملية التنمية المستمرة.

تشكيل فريق لحل شكاوى الملتحقين بالزمالة المصرية

وعن شكاوى الملتحقين بالزمالة المصرية، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات، أنه لا توجد أي منظومة تخلو من الشكاوى، وإعادة إحياء منظومة الزمالة المصرية به عديد من الشكاوى التي تم رصدها، وتم تخصيص فريق لحل المشكلات التي يتم تلقيها من قبل الأطباء الملتحقين بالزمالة، ونسعى للتطوير لتجنب رصد أي شكاوى خلال الفترة المقبلة.

توفير الأنشطة التدريبية في كافة التخصصات الطبية للأطباء الملتحقين بالزمالة

وأكد «حسني»، أن الزمالة المصرية توفر العديد من الأنشطة التدريبية للملتحقين، والتي تشمل التدريبات العملية والمحاضرات النظرية بمختلف التخصصات الطبية، وتتم من خلال مدربين على مستوى عالي من الكفاءة، وتحت إشراف مباشر من الاستشاريين بوزارة الصحة وأساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات الطبية.