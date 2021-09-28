8 دروس يابانية في أسلوب الحياة لإبطاء علامات الشيخوخة

الشيخوخة أمر لا مفر منه ولكن ماذا لو عرفت أن هناك طرقا يمكنك من خلالها إبطاء علامات الشيخوخة فيما يلي بعض الأسرار اليابانية لإبطاء علامات الشيخوخة وفقا لتقرير تم نشره عبر موقع «Thehealthstie».

نظام طعام متوازن

يجب تناول الوجبات التقليدية التي يتم إعدادها في المنزل والتي يجب أن تحتوي علي بروتين مثل السمك أو البيض أو التوفو وجانبين من الخضار بجانب مع الأرز والخضروات المخللة التي تعمل على تحسين القناة الهضمية هذه الوجبات المتوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد في تقليل إنتاج الجسم للسموم التي تسبب التهاب الجلد والشيخوخة المبكرة.

الشاي الأخضر

يعتبر استهلاك 2-4 أكواب صغيرة من الشاي الأخضر يوميا، لأن هذا الشاي معروف بخصائصه الممتازة المضادة للأكسدة، كما أنه يحمي من الأضرار البيئية والشيخوخة المبكرة.

استحم للحصول على بشرة جميلة

يعتبر الاستحمام خطوة مهمة للحصول على بشرة جميلة سواء كان ذلك في السينتوس (الحمامات العامة)، أو الينابيع الساخنة (الينابيع الساخنة) أو في المنزل، ينغمس اليابانيون في حمامات طويلة مشبعة بالبخار غنية بالزيوت وأملاح الاستحمام.

تدليك الوجه

يعتمد اليابانيون على تدليك الوجه للحصول على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد، هناك أنواع محددة من التدليك مثل كوروجي وأساهي، Korugi هو أسلوب تدليك للوجه عالي الضغط ، بينما يستهدف تدليك Asahi العقد الليمفاوية وهو شائع حتى لدى المشاهير في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تخفيف التورم والانتفاخ وإبطاء علامات الشيخوخة.

نظام تجميل من 4 خطوات

يركز اليابانيون على بشرة ممتلئة ونضرة من خلال التنظيف والترطيب المناسبين، يتبعون نظام جمال محدد من 4 خطوات يعرف باسم التطهير المزدوج والترطيب المزدوج، يستهدف التطهير المزدوج التطهير الشامل للبشرة عن طريق إزالة جميع مستحضرات التجميل وتراكم خلايا الجلد الميتة والدهون والشوائب البيئية من الوجه باستخدام منظفين لطيفين أولًا منظف زيتي يتم تدليكه على الوجه وغسله بعيدًا، يليه منظف رغوي ذو أساس مائي.

للحصول على ترطيب مزدوج، يتم استخدام غسول خفيف يعمل كمنعم للبشرة وترطيبها، وإعدادها لتلقي المرطب التالي الذي يساعد على تأمين كل الترطيب، يعتبر التنظيف الليلي قبل النوم أمرًا ضروريا.

استخدم واقي الشمس كل يوم

يستخدم اليابانيون دائما الحماية من أشعة الشمس، سواء كان ذلك في الداخل أو في الهواء الطلق، أو المطر أو أشعة الشمس، وهذا يضمن عدم ظهور البقع الشمسية والتصبغات التي تؤدي إلى شيخوخة الجلد.

كن لطيفا لا تفرك وجهك أبدا

ربتي دائما على البشرة لتجفيفها أو جففيها بالمنتجات، هذا يقلل من فرص شد بشرتك أو جرها، والتي إذا تم القيام بها ، يمكن أن تؤدي على مر السنين إلى الترهل والبهتان.

اختر المنتجات النباتية

روتين العناية بالبشرة البسيط الذي لا يثقل كاهل طبقات المنتج هو المفتاح، يستخدم اليابانيون عددا قليلا من المنتجات الفعالة ولكن اللطيفة التي تحقق نتائج، تعتبر المنتجات المعبأة بمكونات طبيعية مضادة للشيخوخة مثل الشاي الأخضر والأعشاب البحرية من العناصر الأساسية في خزانات العناية بالبشرة في جميع أنحاء اليابان.