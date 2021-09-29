بدء محادثات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة

بدأ الحزبان، اللذان يتوقع أن يحددا من سيصبح مستشار ألمانيا المقبل، محادثات من أجل تخطي خلافاتهما وأعلنا أنهما حققا بداية جيدة.

تركت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم الأحد الماضي، الحزبين الكبيرين التقليديين بحاجة إلى دعم الحزبين اللذين احتلا المركزين الثالث والرابع، وهما حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، لتولي المنصب الأرفع في البلاد بعد فترة حكم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي استمرت 16 عاما في السلطة.

محادثات بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لتشكيل الحكومة

قرر الحزبان الصغيران إجراء محادثات أولا قبل أن يجلسا مع الحزبين الكبيرين وفي حين أن لديهما بعض الأرضية المشتركة، إلا أنهما ينتميان إلى معسكرات أيديولوجية متنافسة، ولديهما مقاربات مختلفة لقضايا كالاقتصاد ومكافحة تغير المناخ وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

كان حزب الخضر يميل في العقود الماضية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي لتيار يسار الوسط، والذي فار مرشحه، أولاف شولتس، بفارق ضئيل في الانتخابات.

بينما يميل الحزب الديمقراطي الحر نحو "كتلة الاتحاد" المنتمية لتيار يمين الوسط بزعامة ميركل، والتي احتلت المركز الثاني تحت قيادة الخليفة المحتمل لميركل، أرمين لاشيت - النتيجة الأسوأ في تاريخ الكتلة.

«الديمقراطي الحر»: نبحث عن أرضية مشتركة لتشكيل الحكومة

وفي منشورين متطابقين على موقع إنستجرام صباح اليوم الأربعاء، نشرت أنالينا بربوك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، وكريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر، صورة لهما مع زعيم حزب الخضر، روبرت هابيك، والأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، فولكر ويسينغ.

وكتبا: "خلال البحث عن حكومة جديدة، نبحث عن أرضية وجسور مشتركة حول الأشياء التي تفرق بيننا، ونحاول العثور على بعضها. هذه أوقات رائعة".

وحصد الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان، الذين ينتمون لتيار يسار الوسط، أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة الألمانية والتي عقدت الأحد، متغلبين بفارق ضئيل على كتلة الاتحاد التي تقودها المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وأوضح مسؤولو الانتخابات صباح أمس إن إحصاء جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 299 دائرة أظهر حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على 25.9% من الأصوات، متقدما على كتلة الاتحاد التي حصلت على 24.1%، فيما لم يحصل أي حزب فائز في الانتخابات الوطنية الألمانية سابقًا على أقل من 31 % من الأصوات.