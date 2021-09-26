انتخابات ألمانيا.. «المحافظون» يسعون لتشكيل الحكومة رغم تقدم «الاشتراكيين»

أعلن مرشح المحافظين الألمان لمنصب المستشارية أرمين لاشيت، أن الاتحاد المسيحي الديمقراطي يريد تشكيل الحكومة المقبلة رغم تراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية الألمانية التي جرت اليوم الأحد.

وأوضح لاشيت أنه سيبذل ما في وسعه لتشكيل حكومة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي وفقا لقناة «العربية».

الاشتراكيون الديمقراطيون يتقدمون على المحافظين

وحقق الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان تقدما طفيفا على المحافظين في الانتخابات التشريعية اليوم، بحسب تقديرات استندت الى نتائج أولية، وحصد الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة وزير المال ونائب المستشارة المنتهية ولايته أولاف شولتز ما بين 24,9 و25,8 % من الأصوات، مقابل ما بين 24,2 و24,7 % للاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة أنجيلا ميركل.

فيما أكد مرشح المحافظين الألمان لمنصب المستشارية أرمين لاشيت، أن المعسكر المحافظ لا يمكن أن يكون راضياً عن التراجع الذي تجلى في حصوله على ما بين 24,2 و24,7 في المئة من الأصوات، مقابل ما بين 24,9 و25,8 في المئة للاشتراكيين الديموقراطيين.

زعيم الاشتراكيين: الناخبون الألمان اختاروني

واعتبر زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أولاف شولتز أن الناخبين الألمان اختاروه ليكون المستشار المقبل انطلاقا من النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد وتقدم فيها حزبه على المحافظين بفارق غير كبير.

وقال شولتز «إنه نجاح كبير والليلة ستكون طويلة، هذا مؤكد»، مضيفا: «ثمة أمر آخر مؤكد، إن عددا كبيرا من المواطنين اختاروا الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأنهم يريدون تغيير الحكومة، وأيضا لأنهم يريدون أن يكون اسم المستشار المقبل أولاف شولتز».

في السياق ذاته، حل حزب الخضر في المرتبة الثالثة بحصوله على ما بين 14,7 و14,8 % متقدما على الحزب الليبرالي الذي نال ما بين 11,2 و11,8 % من الاصوات.

وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبيل، أن الحزب قادر على تشكيل الحكومة المقبلة، في حين أقر المحافظون بخسائر مريرة في نتائج الانتخابات التشريعية وفق الأمين العام للحزب بول زيمياك.

توقعات باضطرار ميركل إلى البقاء في منصبها حتى نهاية العام لتصريف الأعمال

يشار إلى أن التوقعات كشفت أن مفاوضات مطولة ستجرى خلال الأشهر المقبلة لتشكيل الائتلاف الذي سيحكم البلاد، وقد تضطر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية بعد 16 عاماً في السلطة، إلى البقاء في منصبها حتى نهاية العام لتصريف الأعمال.

وبدأ الألمان اليوم الأحد التصويت في الانتخابات حيث فتحت مكاتب الاقتراع في الساعة السادسة صباحاً بتوقيت جرينتش،الثامنة بتوقيت القاهرة .