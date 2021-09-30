4 تطبيقات لحماية هاتفك من الفيروسات

يتعرض العديد من الأشخاص لخطر تواجد الفيروسات على هواتفهم، والتي من شأنها أن تدمره وتجعله بطيئا، ومع استخدام الهواتف في العديد من الأغراض على مدار اليوم يحتاج الكثيرون إلى حمايتها، والعمل على منعها من الاختراق أو الإصابة بالفيروسات.

ويمكن الحفاظ على الهواتف المحمولة من خلال اتباع بعض النصائح التي ذكرتها مجلة PC الأمريكية؛ إذ أشارت إلى ضرورة تحميل بعض التطبيقات التي تعمل على الحماية من الفيروسات، وتمنع اختراق الهواتف عندما يوجه الهاكرز تلك الفيروسات لتدمير واختراق الهواتف، نعرض أبرزها فيما يلي:

تطبيق Bitdefender Total Security

يعمل تطبيق Bitdefender Total Security على تحسين النظام ومكافحة السرقة، كما يضمن لك حماية كاملة لأجهزة ويندوز وماك وأندرويد و iOS إلى جانب هواتف أندرويد، كما يمنحك مسح شامل لجميع الملفات الخاصة بك.

تطبيق Kaspersky Security Cloud

يوفر لك تطبيق Kaspersky Security Cloud ميزات الحماية الأساسية لمكافحة الفيروسات والسرقة، كما يفحص الشبكة المنزلية، والحسابات المخترقة.

تطبيق McAfee AntiVirus Plus

يعمل تطبيق McAfee AntiVirus Plus على تنظيف الملفات غير المرغوب فيها والبرامج الضارة، وزيادة عمر البطارية، بالإضافة لكشف ممتاز للمواقع الخبيثة والاحتيالية.

تطبيق Norton 360 Deluxe

يمكن تحميل تطبيق Norton 360 Deluxe، على أجهزة ويندوز وماك وأندرويد وiOS الخاصة بك، والذي يعمل على مكافحة السرقة، كما يوفر درجات ممتازة في اختبارات الحماية من الاحتيال وحظر عناوين URL الضارة التي تسبب الأذى لهاتفك المحمول.

جدير بالذكر أن التطبيقات المذكورة أعلاه، والتي تساعدك في حماية هاتفك من الاختراق، يوجد بها عدد قليل من المزايا عند الاشتراك في النسخة المجانية من التطبيق، إلا أن الأخرى الأساسية والتي يمكنك الاستفادة منها بشكل كبير تحتاج إلى الاشتراك برسوم، مقابل الحصول على الخدمة.