1.7 مليار دولار إنفاق أسبوعي على ألعاب الهواتف المحمولة

أظهر تقرير صادر عن «App Annie» أن إنفاق المستهلكين على ألعاب الهاتف المحمول بلغ 1.7 مليار دولار أسبوعيًا خلال النصف الأول من عام 2021، وهو أعلى بنسبة 40٪ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

الهند تتصدر في تحميل الألعاب

وكشف تقرير عن «H1 2021 Mobile Gaming Tear Down»، أن الاعتماد على الألعاب على الأجهزة المحمولة ارتفع في الأسواق الناشئة مثل الهند، والتي تعد الآن السوق الرائدة من حيث تنزيل ألعاب الأجهزة المحمولة، تليها الولايات المتحدة والبرازيل في النصف الأول من عام 2021، واحتلت روسيا المراكز الخمسة الأولى، وفقاً لموقع «businessofapps».

ومن حيث الإنفاق الاستهلاكي، ظلت منطقة آسيا والمحيط الهادي أكبر منطقة في العالم واستحوذت على أكثر من 45٪ من حصة السوق.

من ناحية أخرى، ستستمر الألعاب العرضية المفرطة في زيادة الحصة السوقية للتنزيلات في معظم المناطق في الواقع، حيث كانت أربعة من كل 10 من أكثر ألعاب الجينات الفرعية التي جرى تنزيلها عبارة عن ألعاب عرضية مفرطة، بينما نمت الأنواع الفرعية للألغاز والحركة بنسبة 16٪ و 37٪ على أساس سنوي.

وقال سام يانج، نائب الرئيس الأول للعمليات الميدانية العالمية، App Annie: «شهدت ألعاب الهاتف المحمول نموًا هائلاً خلال العام الماضي ، مما أوجد فرصًا هائلة في الفضاء، نظرًا لاستمرار تطور تفضيلات المستهلكين في الأنواع الفرعية سريعًا ، فمن الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن يكون لديك إصبع على نبضات الاتجاه السائد».

ألعاب مفضلة للنساء

وكشف التقرير أيضًا عن أن مصممي ألعاب الأجهزة المحمولة يميلون إلى جذب المزيد من الإناث في الأسواق الغربية بألعاب مثل بيننا! و ROBLOX التي تشهد تبنيًا كثيفًا بين النساء، وكانت هذه الألعاب أيضًا مفضلة بشكل واضح بين الجماهير الأصغر سنًا، بينما كان أداء Candy Crush أفضل مع جيل الألفية والجيل X.

ومن الواضح أن المستهلكين متعطشون للمزيد في النصف الأول من عام 2021، كان هناك أكثر من 810 لعبة وصلت إلى أكثر من مليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي كل شهر، بزيادة 25٪ عن عام 2019.