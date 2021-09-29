سقوط ربع نقل محملة بالبيض في ترعة بدمياط دون إصابات

سقطت سيارة ربع نقل محملة بالبيض، في ترعة «الشرقاوية» بمحافظة دمياط، على طريق مدينة عزبة البرج، مساء اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية، حيث حالت كتلة خرسانية على جانب الترعة، دون غرق السيارة.

تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً من عمليات النجدة، يفيد بسقوط سيارة ربع نقل محملة بالبيض، في ترعة الشرقاوية، أثناء سيرها على طريق دمياط عزبة البرج، أمام قرية «البصايلة»، وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل رجال الحماية المدنية، مزودين بونش إنقاذ، لانتشال السيارة من الترعة.

التحريات الأولية للواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن السيارة سقطت فى مياه الترعة الشرقاوية، ولم تتعرض للغرق فى عمق المياه، بعد أن احتجزت على كتلة خرسانية، ويجري العمل على رفع السيارة، باستخدام ونش ومعدات الوحدة المحلية، ومعدات الشرطة.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات لقائد السيارة.

وكشفت التحقيقات عن وجود بعض الشروخ والتصدعات بجسر الطريق والتى نتجت عن سوء أعمال سد جوانب جسر الترعة خاصة مع إجراء عمليات الحفر على أعماق، والتي تجري في محيط موقع الحادث.

تطوير الترعة الشرقاوية

وشهدت الترعة الشرقاوية بمحافظة دمياط أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير طريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، ورصفه بالأسفلت بدءًا من ميدان عزب النهضة، حسبما أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، في مايو الماضي.

وقالت اللدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي حينها، إن المنطقة شهدت تحولاً شاملاً على كافة المستويات، ووفقًا لأعلى المعايير، بما يليق بمكانة المحور الحيوي الذي يُعد أحد المداخل الرئيسية لمدينة دمياط.

وعن الطريق وأهميته، أوضحت أنه يربط عدة مناطق هامة بالمدينة بداية من ميدان عزب النهضة، وحتى عزبة اللحم.

3 حارات لسير السيارات

وشملت أعمال تطوير الترعة الشرقاوية رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بما تضمه من مقاعد وبرجولات خشبية وأعمدة انارة و تشجير، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جانبية وأماكن انتظار السيارات.

وتخطط المحافظة لإنشاء ثلاث حارات لسير السيارات بكل اتجاه من الطريق، لتحقيق السيولة المرورية بذلك المحور الهام، حيث أنه من المفترض أن هذا المشروع يُعد من أكبر وأضخم مشروعات التطوير والتنسيق الحضاري التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الجارية.​