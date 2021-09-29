كريمة: التبرع للأندية «سفه»..ويجوز لدعم مشروعات الدولة

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، على إمكانية التبرع للأندية الرياضية، بعدما ناشد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جمهور النادي بالتبرع من أجل شراء لاعبين جدد ودفع مستحقات اللاعبين المتواجدين، إذ ذكر أن التبرع للأندية الرياضة أمر لا يجوز، وليس من الصدقات المفروضة في القرآن الكريم، أو صدقات التطوع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، على «الحدث اليوم».

التبرع للأندية الرياضية أمر باطل

وأضاف «كريمة»، أن صدقات التطوع تكون للمشروعات العامة في المجتمع مثل دعم ميزانية الدولة، كما أنه ليس من المعقول ترك الفقراء أو المساكين أو دعم ميزانية الدولة، والتبرع لأي نادي، وهذا يعتبر وضع للمال في غير موضعه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التبرع للأندية الرياضية أمر باطل، لأن الشريعة الإسلامية حددت الصدقات المفروضة والتطوعية، متسائلا: «هل يوجد إنسان لا يعي احتياجات ملاجئ الأيتام والمستشفيات، هل هذا الأمر يخفى على الناس؟».

متى يجوز التبرع للأندية الرياضية على سبيل الهبة؟

وعن جواز التبرع للأندية على سبيل الهبة، أكد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف: «الله قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وعند الوفاء بالأمور الضرورية في المجتمع وتغطية المصالح الضرورية فيه من تزويج جميع الشباب وتأسيس كل الطرق، وألا يبيت جائع أو عار أو مريض، ففي هذه الحالة تجوز الهبة»، مؤكدًا أن التبرع للأندية الرياضية ولو على سبيل الصدقة أو التطوع أمر غير جائز، و«من يفعله سفيه يستحق الحجر».