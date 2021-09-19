أحمد كريمة عن حكم التبرع للزمالك: المحتاجين في أبو الريش أولى.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، إن مصارف الزكاة واضحة وفقا لما جاء في القرآن الكريم، حيث جاء في الآية: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»، فهي 8 مصارف توجه إليها الزكاوات والصدقات، موضحا أن من ينادون بإخراج الزكاة والصدقات لنادي الزمالك مخطئين فهو ليس من الـ8 مصارف المخصصة لإخراج الزكاة، «من يتحدث حول ذلك فهو أمر غريب وأمر عجيب، فلا نترك المحتاجين بمستشفى أبو الريش ونتبرع لنادي الزمالك».

مش دورنا أبدا الكلام ده

وأضاف خلال حديثه ببرنامج «بكل هدوء»، المذاع على شاشة «الحدث» أنه لا ينتسب لنادي معين، ولكنه يحب تشجيع الرياضة الجيدة مثله مثل أي مواطن مصري، ولكن قامته وقيمته لا تنزل لهذا المعترك حول نادي الزمالك والتبرع له، «مش دورنا أبدا الكلام ده».

تفاصيل أزمة قيد نادي الزمالك

وكان نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك، قد تطرق لتفاصيل أزمة قيد نادي الزمالك، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «عقوبة نادي الزمالك بمنع تسجيل لاعبين جدد في قضية اللاعب حسام أشرف، تم الاستئناف عليها أمام الكأس، ويمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بوقف العقوبة أو إلغائها في أي وقت مثلما حدث مع نادي المصري عندما ألغيت العقوبة في واقعة مماثلة مع عدم سهولة الموقف لتنفيذ نفس العقوبة على أندية كبرى»، «العقوبة الرياضية على الأندية بمنع تسجيل اللاعبين التي تصدر من الاتحاد الدولي وفقا لمادة 17 من لائحة الفيفا في حالة وجود خطأ في التعاقد مع لاعب، تكون على اللاعبين الجدد فقط، ولا يسري الإيقاف على اللاعبين العائدين للنادي بعد انتهاء فترة إعارتهم أو اللاعب الذي يمدد تعاقده مع النادي».