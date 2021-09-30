محمود شاهين: ذوبان الجليد سيؤثر على مناخ مصر

جدل واسع تسبب فيه الحديث حول ذوبان جليد القطبين، وما يعقبه من أخطار متوقعة على مدن دول العالم، وهو ما تحدث عنه الدكتورهشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد، وعلوم نظم الأرض بجامعة «شامبين» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «العسكري» إن التغير المناخي يسير بشكل متسارع بسبب وجود خلل في بعض النظم الإيكولوجية المكونة لكوكب الأرض: «كوكب الأرض متكون من محاور كالغلاف الجوي والمائي والحيوي والأشجار والبيئة والبشر، وليسوا في معزل عن بعضها البعض».

ولعل أكثر المدن تهديدا حال ذوبان الثلج من القطبين هما الإسكندرية، وفلوريدا في أمريكا، بالإضافة إلى الكثير من مدن اليابان، وفقًا لما أكده «العسكرى»: «كل ما نكون مستعدين كبشرية ومجتمع دولي في مواجهة تلك الظاهرة هنقدر نعبر منها بأمان بنسبة كبيرة، وفيه حاجات كتير هتتغير خلال الـ10 والـ20 سنة المقبلة».

مدير عام التنبؤات والإنذار: ذوبان الجليد بالقطبين سيؤدى إلى زيادة قوة تدميرالأعاصير

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتورمحمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إن العالم سيشهد نوبات طقس جامحة وظواهر جوية حرجة إثر ذوبان الجليد بالقطبين، وارتفاع درجة الحرارة، طبقا لتقرير هيئة الأمم المتحدة الصادرة بأمريكا ibcc؛ إذ أن ذوبان الجليد بالقطبين سيؤدى إلى ارتفاع منسوب البحر، وزيادة معدلات الضخ.

وأضاف «شاهين» لـ«الوطن»، أن ذوبان الجليد بالقطبين سيؤدى أيضًا إلى زيادة قوة تدميرالأعاصير وحالات الطقس الحرجة بالإسكندرية وبورسعيد، لافتًا إلى أن العلماء تحدثوا عن تأثيره على بعض المدن بالعالم، بما أنا الدلتا منخفضة فالمتوقع ارتفاع الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، نظرًا للاستخدام المفرط لمشتقات البترول وزيادة الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون.

وشدد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، على أن «ذوبان الثلج أمر خطير، ويجب على الصحف التحدث عنه وأن ينال أهمية أعلامية أكبر».

أستاذ استشعار عن بعد: من المتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية في إذابة الجليد من القطبين

من جانبه، أوضح «العسكري»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء، أن من أهم مظاهر التغيرات المناخية الاختلاف بقشرة الغلاف الجوي، وتأثير ذلك على ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه من المتوقع أن تتسبب التغيرات المناخية في إذابة الجليد من القطبين، الأمر الذي سيؤدي لارتفاع مستوى البحر، والمناطق المطلة كافة على البحار.

وأشار أستاذ الاستشعار عن بعد، إلى أن أكثر المدن تهديدا حال ذوبان الثلج من القطبين هما الإسكندرية، وفلوريدا في أمريكا، بالإضافة إلى الكثير من مدن اليابان: «كل ما نكون مستعدين كبشرية ومجتمع دولي في مواجهة تلك الظاهرة هنقدر نعبر منها بأمان بنسبة كبيرة، وفيه حاجات كتير هتتغير خلال الـ10 والـ20 سنة المقبل».

واختتم: «استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل يعتبر حدثا مهما وضروريا، لأن المؤتمر هيحضره عدد كبير من رؤساء الدول الكبرى، لأن تلك الأزمة عالمية وتشغل بال الكثير، وهو شعاع نور يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالبيئة، وإصلاح ما جرى إهداره خلال العقود الماضية».