«مصر معاك» تبرز دعم المصريين بالخارج لمبادرة «حياة كريمة»

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الثالث والثلاثين من مجلة «مصر معاك»، والتي تحمل تفاصيل إطلاق أول وثيقة للتأمين للمصريين بالخارج، استجابة للكثير من الاستفسارات.

وفي صفحات المجلة تطالعون جهود المصريين بالخارج في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما قدمته الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

نتناول أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021م، ليعكس ما قدمته مصر لبناء الإنسان.

أبرز إنجازات الدولة المصرية

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها جهود الدولة لتطوير ميناء الإسكندرية.

وفي صفحات المجلة تقرأون أيضا مشاركة من المصريين بالخارج عن دور الدراما المصرية في دعم الهوية الوطنية، كما نفتح الباب لمشاركة المصريين بالخارج بموضوعاتهم المختلفة

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي من هنا