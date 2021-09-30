افتتاح إكسبو دبي ينطلق اليوم.. والإمارات: نهدف لتقديم تجربة لا مثيل لها

ينطلق، مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، بمشاركة نخبة من الفنانين العرب والعالميين، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في إكسبو 2020 دبي: نهدف إلى تقديم تجربة لا مثيل لها، وستكون الصور المذهلة على قبة الوصل العملاقة جزءًا مميزًا جدًا من هذه التجربة، كما يجرى الاستعانة بتقنيات كريستي المبتكرة بالعروض التي يجرى تقديمها، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أنظار العالم تتجه للإمارات في حفل افتتاح اكسبو دبي

وأضاف «الخطيب» في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، الخميس، أن أنظار العالم تتجه مساء اليوم إلى الإمارات مع انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي سيرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر، في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

وأوضح أن حديقة ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي يزين بـ30 ألف مصباح وصولًا إلى قبة الوصل العملاقة، التي تضاء وحدها بثلاثة آلاف مصباح أكثر من 50% منها تعمل بتقنية (LED)، وستكون مصابيح الحديقة مستقلة عن بعضها البعض بحيث يمكن التحكم في كل منها على حدة.

وأشار إلى أنه تحت قبة الوصل، درة تاج موقع إكسبو 2020 دبي، سيشاهد الحضور عروض الصوت والضوء المبهرة بالتعاون مع شركة كريستي العالمية الحائزة على العديد من الجوائز وشريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للأجهزة وشاشات العرض.

مئات الفنانين وأحدث تقنيات عروض الليزر

ولفت إلى أن منظمي الحدث الدولي يستعينوا فيه بأحدث ما توصلت إليه البشرية من تقنيات عروض الليزر المتطورة، وسيجمع الحفل مئات الفنانين على مدى 90 دقيقة من الإبهار والإمتاع، وتُقدّم هذه العروض باستخدام أكثر من 250 جهاز عرض توفر تجربة مبهرة على الوجهين الداخلي والخارجي للقبة الضخمة، التي تشكل شاشة عرض بنطاق 360 درجة.

وتتميز التقنية المستخدمة في هذه الأجهزة باستهلاك الطاقة المنخفض، فضلًا عن أنها لا تفقد بريقها ولا جودتها بمرور الوقت، كل هذا سيسهم في تقديم عرض استثنائي ومبهر للجمهور، كما سيبث حفل الافتتاح لملايين المشاهدين في أنحاء العالم عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إكسبو الافتراضي وتلفزيون إكسبو.