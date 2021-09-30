الصحة: فقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض فيروس كورونا

استقبلت وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن لوزارة الصحة 105 مجموعة من التساؤلات المتعلقة بفقدان حاسة الشم والتذوق، وعلاقته بفيروس كورونا في الموجة الرابعة للجائحة، وردت وزارة الصحة والسكان على هذه التساؤلات المطروحة من قبل المواطنين بالتزامن مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الـ3 أسابيع الماضية.

هل فقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض كورونا في الموجة الرابعة؟.. الصحة توضح

وقالت الوزارة إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، وما زالت فقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض كورونا، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، قائلة إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو الخوف، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية أشارت إلى أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو إحمرار موضع التطعيم ولا تستدعي القلق، وتحتاج إلى يومين فقط للراحة، وتزول من تلقاء نفسها.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، موضحة أنه حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل إنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية)، وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها« يمكنكم التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا، الذين جرى تجهيزهم لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد».