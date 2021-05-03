فقدان حاسة الشم والتذوق.. كيف يستعيدهما مرضى كورونا؟.. استشاري يُجيب

مع اقتراب ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا في البلاد، يفقد الكثير من المصابين حاسة الشم والتذوق، ويتخوف البعض من عدم استعادتها بعد التعافي من كورونا، بعد تصريحات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، أن فقدان الشم والتذوق من الأعراض الأساسية للإصابة بفيروس كورونا، ونصحت المواطنين الذين يعانون من فقدان الشم والتذوق بسرعة الاتصال بالخط الساخن، الذي خصصته وزارة الصحة للاطمئنان وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية، كما نصحت بالتوجه لأقرب مستشفى حال فقدانها.

«الوطن» تواصلت الدكتور محمد الديب، مدرس مساعد الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وسألته عن كيف يستعيد مرضى كورونا حاسة الشم والتذوق بعد التعافي ومتى؟، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

فقدان الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

قال «الديب» إن فقدان حاسة الشم والتذوق من الأعراض الأكثر شيوعًا عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي حين تعود القدرة على الشم من تلقاء نفسها لدى معظم المرضى بعد التعافي من المرض، وتستمر هذه المشكلة لدى البعض لمدة أكثر من 6 أسابيع، وتمثل هذه النسبة نحو 20 % فقط، بينما باقي المصابين يجب عليهم مراجعة طبيبهم أو التدريب على استعادة الشم والتذوق، مشيرًا إلى أن هناك أسباب عديدة لفقدان حاسة الشم والتذوق، منها إصابات الدماغ وبعض العدوى الفيروسية، وبعض أنواع حساسية الأنف الشديدة، لكن في ظل جائحة كورونا، يتم اعتبار أي فقد مفاجئ لحاسة الشم والتذوق كإصابة محتملة بكورونا.

استعيد حاسة الشم والتذوق بتمارين بسيطة

ويوضح الديب، أنه يمكن استعادة فقدان حاسة الشم والتذوق، بوصف تمارين الشم، وتعتبر من أكثر الحلول فاعلية حيث يتوجب على المرضى كل صباح ومساء لمدة ثلاثين ثانية تباعًا شمّ أربعة أنواع من المواد المختلفة وهي، «الورد والليمون والقرنفل وزيت الكافور»، كتدريبات لاستعادة حاسة الشم والتذوق، كما يمكن إضافة أي روائح أخرى مثل القهوة، ويتم شم كل رائحة بشكل منفصل ويجب مواصلة هذه التدريبات بانتظام على الأقل أربعة أشهر، وقد يستمر الأمر أحيانا إلى تسعة أشهر.

فقدان حاسة الشم والتذوق.. استخدام البخاخ

ويشير مدرس مساعد الأنف والأذن بكلية طب كفر الشيخ، إلى أنه وصف بخاخات «الكورتيزون» الموضعي للأنف مرتين يوميا ويعطي تأثيرا جيدا جدا لبعض المرضى، لكن تحذر بعض الدراسات من استخدام الكورتيزون على شكل أقراص، خاصة في بداية الإصابة بكورونا، لأنه يزيد من فرص تنشيط العدوى ويقلل من كفاءة الجهاز المناعي، ولا يتم استعماله إلا باستشارة الطبيب وفقا لكل حالة مرضية.

فقدان حاسة الشم والتذوق.. زر الطبيب في هذه الحالة

وينصح «الديب» المرضى بزيارة الطبيب، حال استمرار فقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يحتاجون إلى الفحص بواسطة طبيب ألانف والأذن والحنجرة بمنظار الأنف في العيادة، لاستبعاد أي أسباب أخرى لفقد الشم، وقد يحتاج المريض إلى فحوصات أخرى، فضلًا عن تناول السوائل بشكل كبير، كما يجب على المرضى تناول فيتامين a، والزينك.