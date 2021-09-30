فاروق المقرحي: ضبط خلية إخوانية ضربة استباقية أبهرت الجميع

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، إن ضبط وزارة الداخلية لخلية إرهابية تابعه لجماعة الإخوان المسلمين، ضربة استباقيه أبهرت الجميع، «دي عصابة وليست جماعة، وتريد الوصول لكرسي الحكم، وتخرب البلاد لصالح دول وأجهزة أمن أجنبية».

المقرحي: «صفوان ثابت خاله وأخوه إخوان وكان بيمول الجماعة»

وأضاف «المقرحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن زوجه وابنه رجل الأعمال المحبوس على ذمة قضايا صفوان ثابت دائما ما يروجوا على كونه مظلوم، وليس له علاقة بجماعة الإخوان، «صفوان ثابت خاله وأخوه إخوانيين، وهو كان بيمول تحت سمعنا وبصرنا للعصابة الإرهابية، وقت وجودها باعتصامي رابعة والنهضة بالذبائح والأغذية والمشروبات، لاستكمال اعتصامهم».

المقرحي: إنجاز المشروعات القومية يدفع جماعة الإخوان لتنفيذ أعمال تخريبية

وأوضح أن الدولة تنشئ الكثير من المشروعات الكبرى، التي تحاربها مثل تلك الحركات المسلحة، «ده بيدي للجماعات الإرهابية نوع من الغل، وأجهزة المخابرات اللي بتعمل لصالحهم على مر السنين، ومنذ وقت تأسيس الجماعة، حتى اليوم، تعمل لصالح أجهزة مخابرات بريطانية وأمريكية من أجل زعزعة الاستقرار المصري، والوصول للحكم».

وأكد أن الجماعة الإرهابية كانت تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية، بالتزامن مع المناسبات الوطنية، خاصة قبيل احتفال المصريين بانتصارات أكتوبر الشهر المقبل، «دايما بيختاروا أيام الأعياد اللي بيفرح فيها الشعب المصري، ويعملوا مشكلات لتعكير صفو فرحة الشعب».