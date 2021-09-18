جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. أبرزها ضبط مواد مخدرة بـ99 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، السحر والجمال بنطاق محافظتي «الشرقية والإسماعيلية» ضُبط خلالها 66 متهما، وبحوزتها 35 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 30 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط 31 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ 5317 حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط 305 قضايا متنوعة.

- ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت الجهود عن ضبط 484 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط– الجيزة – السويس – الغربية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – قنا – المنوفية – دمياط – الأقصر – بورسعيد، وبحوزتهم 321 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح – سرقة– مخدرات.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 1292 قطعة سلاح ناري أبرزها 99 بندقية آلية – 208 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 59 مسدسا – 926 فردا محليا – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة – 1630 قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط 9 تشكيلات عصابية، ضموا 42 متهما، ارتكبوا 46 حادث سرقة متنوعة.

ضبط 32 قضية أحداث.

إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض 48 حادثا متنوعا، أبرزهم قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 95 متهماً.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 577139 حكما قضائيا بإجمالي 40449 متهما، وذلك على النحو التالي:

- 2367 حكم جناية.

- 203981 حكم حبس.

- 290904 أحكام غرامة.

- 79887 مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية: ضبط 7964 قضية تموينية متنوعة .. جاءت على النحو التالى:

- ضبط 162 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 7212 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 973620 جنيه.

- ضبط 18 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 361600 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

- ضبط 7784 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 1519,900 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 326 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت 274,485 طن، وكذا ضبط 78 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 154,200 طن.

قضايا التيار الكهربائى:

- ضبط 79578 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 63٫367٫742 جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:-

- ضبط 2603 قضية فى مجال التهرب الضريبى:- ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين.. بمبالغ مالية بلغت 11٫433٫385٫868 جنيها – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجارٍ فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7٫834٫924 جنيهًا.

فى مجال قضايا الأموال العامة:-

- ضبط 27 قضية فى مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب- الإختلاس والإضرار بالمال العام– الإحتيالات المصرفية- غسل الأموال– الكسب غير المشروع .. بقيمة إجمالية بلغت 136٫235٫816 جنيه.

قضايا النقل والمواصلات:

- ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 12متهم، ارتكبوا 5 وقائع متنوعة

- ضبط 1527 قضية متنوعة ، أبرزها جرائم سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة.

قضايا المصنفات:

- فى مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط 371 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: 263 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: وحدات معالجة هارديسك – مايك صوت – فلتر صوت – جهاز كارت صوت – رواتر – سماعة رأس – قرص صلب، وكذا ضبط 108 قضايا فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت 106310 كتب دارسية خارجية جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

قضايا البيئة والمسطحات المائية :

ضبط 629 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة، وكذا ضبط 1284 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 94 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، 169 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، 118 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 668 لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

ضبط 6962 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 1400 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت 8610 أرجيلة.

غلق 4590 محل مخالف لمواعيد الغلق.

ضبط عدد 62180 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 61866 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 314 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط 1791 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1952 متهم.. وبحوزتهم الآتى:-

- كمية من مخدر البانجو، وزنت 6797٫595 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 613٫743 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الهيروين، وزنت 58٫521 كيلوجرام .

- كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 37٫147 كيلوجرام.

- كمية من مخدر الآيس، وزنت 12٫827 كيلوجرام.

- عدد 74,067 أقراص وأمبولات مؤثرة.

- عدد 13٫031 قرص مخدر.

- ضبط 2 قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 15 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

- ضبط عدد 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

- هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 99٫000٫000– تسعة وتسعون مليون جنيه تقريباً.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 17 قضية بإجمالى 19 متهم .. بمضبوطات بلغت 955 كيلو جرام.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 228502 مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها 39841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 4721 موقف عشوائى.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع 294 سيارة – 28 دراجة نارية.

فى مجال أمن الموانئ

ضبط 23 قضية تهريب بضائع – مستحضرات تجميل ، وكذا 91 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية.

فى مجال الأمن السياحى

ضبط 831 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.