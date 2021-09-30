وصول الوفد الروسي إلى القاهرة للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي 2

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وصول الوفد الروسي للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، والذي تنفذه من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (إدارة البرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر2021، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين.

وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبدالله الباطش المنسق العام للمنتدي.

الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في «عنوان المنتدى في الدورة الحالية»

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري - الروسي في نسخته الثانية بعد النجاحات التي حققها المنتدى الاول، والذي أقيم في روسيا الاتحادية، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعًا لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية تحت عنوان «الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»، والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وأصبح ضروريًا لتعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، وتسهيل العديد من الإجراءات في كافة مناحي الحياة، علاوة على كونه يقدم قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات.

ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي بين الشباب المصري والروسي، بناء جسور تواصل بين الشباب المصري والروسي، تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا، استعراض قصص نجاح الذكاء الاصطناعي، علاوة على التعرف على التحديات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة.

«الشباب والرياضة» تعلن محاور المنتدى: الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية

وحددت وزارة الشباب والرياضة محاور المنتدي والتي من ضمنها الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية (Public Innovation)، الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى محور تجارب حكومية وشبابية ذات صله بالابتكار والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الروسي بزيارة العديد من المعالم السياحية بمصر ضمن فعاليات المنتدى، ومنها الأهرامات وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين الجديدة.