5 هواتف ذكية في حدود الـ2000 جنيه.. براندات عالمية «على أد الإيد»

إذا كنت تريد تغيير هاتفك وشراء آخر جديد، وتبحث عن سعر مناسب لا يتجاوز الـ2000 جنيه، فهناك 5 هواتف ذكية، يمكنك شرائها في حدود المبلغ السابق.

هتاتف شاومى ريدمي 9A

أطلقت شركة شاومي، هاتفها «ريدمي 9A»، ويعمل بشريحتين، بشاشة 6.53 بوصة (720 × 1600 بكسل)، ورامات: 2 جيجا بايت للذاكرة العشوائية، والذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، والكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية: 5 ميجا بكسل، والهاتف متاح باللون الرمادي، وسعره من 1699 جنيها.‏

هاتف ريلمي Realme C11

هاتف شركة ريلمي Realme C11، من سلسلة الـC لهاتفها السابق الـRealme C3 والـRealme C3i، وبسعر 1700 جنيها، وهو إضافة لسلسلة الـC ليكون بذلك إضافة جديدة تماما، لتحاول الشركة السيطرة بشكل أكثر في الفئة الاقتصادية بعد أن كانت شاومي مسيطرة عليها بشكل قوي.

هاتف Xiaomi Redmi 9A

أطلقت شركة شومي، هاتفها Xiaomi Redmi 9A، ويدعم راديو Fm، ومزود بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim، ويباع بسعر 1600 جنيه.

ويدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني الـ2G والجيل الثالث الـ3G والجيل الرابع الـ4G، والخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل، كما هو معتاد في هذه السلسلة، فهو هاتف موجه للفئة الاقتصادية الأقل.

وشاشة الهاتف تأتي بشكل النوتش الـWater Drop، وتأتي بمساحة 6.53 إنش، وتأتي من نوع IPS LCD مع جودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل إنش.

هاتف Samsung Galaxy M11

ولدى سامسونج هاتفها الـSamsung Galaxy M11 ليكون خلفية الـ Samsung Galaxy M10، بسعر 2099 جنيه،الذي يدعم وضع مستشعر بصمة في ظهر الهاتف الذي كان مفقودا في الـM10 السابق مع زيادة سعة البطارية لتصبح بسعة 5000 مللي أمبير لتعمل لوقت أطول خلال اليوم مع الاهتمام بالكاميرات فقد تم تحسين الكاميرا الأمامية لتصبح بدقة 8 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية ثلاثية بدلاً من الثنائية الموجودة في الـ M10 مع تحسين مكان السماعات الخارجية لتصبح في الأسفل بدلاً من الخلف وزيادة سعات التخزين لتصبح 32 جيجا بايت بدلاً من 16 جيجا بايت.

هاتف Nokia 1.4

تمتلك شركة نوكيا هاتف Nokia 1.4، بسعر 1800 جنيه، ولديه 2 GB ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و32 GB لوحدة التخزين الداخلية، ومدعوم بشريحتي اتصال، وشاشة قياس 6.51 بوصة ودقة +HD مثالية للتعلُّم والتقاط الصور الرائعة مع تطبيق Camera Go.