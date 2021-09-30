عبدالله مشرف عن «بوست الاعتزال»: «خدوا الكلام بجد»

قال الفنان عبدالله مشرف، تعليقًا على منشور اعتزاله الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «الواحد بيتكلم كده، وخدوا الكلام كأنه بجد، وبعدين الفن مفيهوش اعتزال، والفنان مش بيعتزل».

وأضاف «مشرف»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، ردًا على سؤال حول تفكيره في الاعتزال نتيجة للحزن: «هزعل من إيه؟!.. ماهو الشغل قليل للناس كلها، والشغل مش زي زمان من بعد كورونا وغيرها، وأنا بيتعرض عليا شغل كتير، وساعات بلاقيه مش مؤثر في العمل، لكن أنا ميهمنيش الدور صغير ولا كبير، وحتى فيه أدوار صغيرة ليا والناس حبتها».

وشدد الفنان عبدالله مشرف: «مفيش فنان بيعتزل».

شائعة اعتزال عبدالله مشرف

يذكر أن الساعات الماضية شهدت انتشار شائعة حول اعتزال الفنان عبدالله مشرف العمل في الفن، وذلك بعد تداول منشور له أعلن فيه هذا الأمر، إلا أنه عاد ونفى ذلك، لافتًا إلى أنه لم يكن يتحدث بجدية عن الأمر.

من هو الفنان عبدالله مشرف؟

وتخرج الفنان عبدالله مشرف في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 بعد نكسة يونيو بعام واحد، ثم التحق بالخدمة العسكرية، وشارك في حرب أكتوبر المجيدة كضابط مجند وأنهى خدمته العسكرية شهر يونيو عام 1974، وفي بداياته الفنية لم يكن ينوي تمثيل الأدوار الكوميدية، إلا أنه برع فيها، وعمل في مسرح الطليعة كممثل وكان يحصل على أجر 17 جنيها كراتب شهري.

وكشف الفنان عبدالله مشرف، أنه لا يحب العمل في المسرح بسبب أنه سمع عن حالات وفاة حدثت لممثلين وقدموا أدوارهم أمام الناس بالرغم من فقدانهم لذويهم.