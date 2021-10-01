كيف تستفيد مصر من أزمة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا؟

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً، لتسجل مستويات قياسية خلال تعاملات أمس الخميس، مع الاستعداد لموسم الشتاء الذي يبدأ التجهيز له بداية من اليوم الجمعة، ومع ارتفاع الطلب على الغاز في أوروبا والدول الآسيوية وهو ما شكَّل ضغطًا على الإمدادات الروسية التي تمد أوروبا بأغلب الغاز الطبيعي عبر شبكة أنابيب تمتد في أغلب دول أوروبا.

عقود الغاز الهولندية

وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الهولندية تسليم شهر أكتوبر وهي المقياس الأوروبي بنحو 13.4% إلى 98.23 يورو لكل ميجاواط في الساعة، فيما قفزت العقود البريطانية هي الأخرى بنسبة 17.4% إلى مستوى جديد عند 252.53 بنس.

عقود الطاقة الألمانية

فيما زادت عقود الطاقة الألمانية تسليم العام المقبل بنسبة 12% لتسجل 132 يورو لكل ميجاواط في ساعة، ليكون هو أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما صعدت عقود الطاقة الفرنسية بنسبة 10.3% لتصل إلى مستوى قياسي عند 135.5 يورو لكل ميجاواط في ساعة.

أسعار النفط

وترتبط أسعار الغاز الطبيعي بأسعار النفط العالمية، وهو ما يوضح أسباب ارتفاع أسعار الغاز، التي جاءت مع ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح.

كيف تستفيد مصر من ارتفاع الأسعار

من الطبيعي أن تستفيد مصر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تعتبر مصر إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي وهو ما يجعل هناك زيادة في أرباحها من الكميات المباعة من الغاز نظرا لارتفاع سعره، ومع اقتراب موسم الشتاء يكون عادة موسم فائض في مصر من الغاز الطبيعي، ما يشير إلى أن أسعار وعائدات تصدير الغاز المسال المصري ستزيد خلال هذه الفترة.

مصنع دمياط لإسالة الغاز

وبعد توقف نحو 8 سنوات عادت مصر إلى تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي إلى أوروبا من مصنع دمياط لإسالة الغاز، ويمثل إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة، مصدرًا إضافيا للتصدير في ظل السعي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز، وتعتمد مصر في تصدير الغاز إلى أوروبا على محطتي إسالة الغاز في دمياط وإدكو.