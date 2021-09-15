اليوم آخر فرصة.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي أونلاين

تتيح شركة بتروتريد -إحدى شركات قطاع البترول- للمواطنين إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز أونلاين، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة أو تطبيق بتروميتر خلال الفترة من 1 إلى 15 في الشهر، مما يعني أن اليوم هو آخر فرصة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تنقلها للجمهور على مدار الساعة، في المجال الخدمات الحكومية، خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر تطبيق بتروميتر التابع لشركة بتروتريد، وذلك في السطور التالية:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر تطبيق بتروميتر

يجب في البداية تنزيل التطبيق وتثبيته على الهاتف، وتسجيل بيانات المستخدم، من خلال ادخال المعلومات الأساسية مثل الاسم الاول والثاني، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، رقم بطاقة الرقم القومي، المنطقة، وكلمة سر التطبيق، وغيرها من البيانات المطلوبة، ثم الضغط على Sign Up.

وهكذا تكون قد أتممت التسجيل، ويمكنك الاستمتاع بالخدمات التي يقدمها التطبيق.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

يعتمد استخدام التطبيق على خطوتين، هما كالآتي..

الأولى: هي التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة في العداد سواء السوداء أو الحمراء وسيتم ذلك أوتوماتيكيا بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد.

والثانية: هي تدوين ما هو موجود على العداد من أرقام داخل الإطار الأسود والإطار الأحمر، وذلك للتأكيد والتحقيق ما بين ما ترجمته الكاميرا وما بين ما سجل باليد، وذلك حتى يتم رفع كفاءة ترجمة كاميرا الموبايل لما تلتقطه من أرقام باللغة العربية ثم سيتم الاعتماد كلية على الكاميرا.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

كما أتاحت الشركة عدة طرق أخرى يمكن من خلالها تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شخص، وذلك كالآتي..

- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول.