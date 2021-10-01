معلومات عن هاجر سعد الدين.. إذاعية القرآن الكريم المخضرمة تصارع المرض

تعرضت الإذاعية الدكتورة هاجر سعد الدين لأزمة صحية مفاجئة منذ ساعات، وهي أول سيدة تتولى منصب رئيس إذاعة القرآن الكريم.

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عنها:

حصلت هاجر سعد الدين على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية البنات بجامعة الأزهر عام 1967.

وفي عام 1978 حصلت على ماجستير في الفقه ثم حصلت على الدكتوراه في الفقه عام 1990 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

عام 1972 قدمت أول برنامج لها في الإذاعة يحمل اسم «دين ودنيا».

تولت منصب المدير العام لبرامج الأسرة والمجتمع الإسلامي بإذاعة القرآن الكريم عام 1995.

بعدها بعام تم ترقيتها إلى منصب نائب لرئيس إذاعة القرآن الكريم.

في عام 1998 تولت رئاسة إذاعة القرآن الكريم إلى عام 2006.

أشهر البرامج التي قدمتها «موسوعة الفقه الإسلامي، فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان، مسلمات حول الرسول صلى الله عليه وسلم».

تعرض الإذاعية هاجر سعد الدين لأزمة صحية

أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، عبر موقع فيس بوك، تعرض الإذاعية هاجر سعد الدين، لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت الصفحة صورة للإذاعية هاجر سعد الدين وعليها تعليق بطلب الدعاء لها بالشفاء قائلة: «دعواتكم بالشفاء العاجل للأستاذة الفاضلة هاجر سعد الدين.. الإذاعية الكبيرة بإذاعة القرآن الكريم».