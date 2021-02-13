هاجر سعد الدين تنصح المذيعين: لا تبسطوا حديثكم.. وحافظوا على لغتنا

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إنَّ الإعلام يعتبر رسالة، وعليه لابد أن يتمَّ الارتقاء بذوق المستمع في كل ما يُقدم، بما فيها تقديم كل القضايا المُعاصرة الموجودة على الساحة للمستمع بهدف بناء شخصيته.

يجب الالتزام باللغة العربية السلسة

وأضافت «سعد الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنَّه لابد على كل شبكة الحفاظ على هويتها، والالتزام باللغة العربية بسلاسة دون تقاعس، واحترام عقلية المتلقي في المادة المقدمة، وعدم التبسط في الحديث والأسلوب، وعلى كل مذيع الإخلاص والاتقان في العمل، ووضع هدف أمامه.

على الإعلام الابتعاد عن العنف والأشياء الخرافية

وأشارت رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق إلى أنه يجب على الإعلام الابتعاد عن العنف والأشياء الخرافية مثل السحر والشعوذة، وهي أمور بعيدة عن الراديو، والارتقاء بثقافة المستمع ستؤدي لصمود الإذاعة أمام أي تكنولوجيا أو تقنيات حديثة.

الراديو يطلق العنان للخيال وتوسيع مدارك المستمع

وتابعت رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: «بابا شارو كان بيقولنا زمان ابتعدوا عن الصحافة ومتتصورش عشان كل مستمع يتصور شكلكم زي ما هو عايز، وكان المذيع زمان يحرص على الاختفاء، لأن الخيال في الراديو عامل مهم، واحنا صغيرين كان الراديو بالنسبة لنا ضوء بيطلع منه حاجات عجيبة، صوت طيور وحيوانات وبني آدميين وأماكن ضيقة وواسعة، ويطلع العنان للخيال بصورة رائعة وتوسع للمستمع مداركه».

وكان المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ36، أعلن أنَّ يوم 13 فبراير لعام 2011 يومًا عالميًا للإذاعة وذلك بالتزامن مع اليوم الذي أُنشئت فيه إذاعة الأمم المتحدة في 1946.