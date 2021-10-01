الخارجية الأمريكية: الكرة في ملعب الإيرانيين

حذرت وزارة الخارجية الامريكية، أمس الخميس إيران مجدداً من أن الوقت بدأ ينفد لعودتها إلى الاتفاق النووي، معتبرة أن الكرة في ملعب الإيرانيين، وقال وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي عقب محادثات «أمريكية-أوروبية» في بيتسبرج: «الكرة في ملعبهم، لكن ليس لوقت طويل»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف بلينكن، أن «المجال المتاح محدود، وبدأ يتقلص»، مشددا على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 ونص على كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

بلينكن: واشنطن انخرطت بحسن نية في محادثات غير مباشرة مع إيران

وأشار بلينكن، إلى أن مجرد العودة إلى التقيد ببنود الاتفاق في مرحلة معينة لن يكون كافياً للاستفادة مجدداً من منافعه بسبب التقدم الذي حققته إيران على صعيد برنامجها النووي، وشدد الوزير الأمريكي، على أن واشنطن انخرطت بحسن نية على مدى أشهر في فيينا في محادثات غير مباشرة مع إيران حول العودة إلى التقيد ببنود الاتفاق.

إيران: الحكومة الجديدة ستعود لطاولة المفاوضات النووية في فيينا

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الخميس، أن الحكومة الجديدة ستعود إلى طاولة المفاوضات النووية في فيينا في غضون أسابيع قليلة، مشددا في «منتدى نورماندي» للسلام في كان الواقعة غرب فرنسا على أن بلاده لن تضيع دقيقة للعودة إلى فيينا.

من جانبه، قال المتحدث باسم «الحرس الثوري الإيراني»، العميد رمضان شريف، إن بلاده أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا استعداد الحرس للدفاع عن أمن البلاد بكل قوة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار شريف، خلال فعالية لإحياء الذكرى الـ41 لشن العراق الحرب على إيران عام 1980، إلى أن الأقاويل والتحركات الإسرائيلية سببها تخوفهم من صلابة إيران وقدراتها، فيما قال وزير العدل الإيراني، أحمد وحيدي، إن طهران تعتبر تعزيز العلاقات مع دول الجوار أولوية في سياستها الخارجية.