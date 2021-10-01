بدء التصويت في انتخابات نادي «بلدية المحلة» في الغربية

شهد نادي بلدية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية، صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، للمرة الثانية، لاختيار مجلس إدارة النادي الجديد تحت إشراف قضائي كامل، ووسط حالة من الاستنفار الأمني.

جاء ذلك عقب إلغاء الانتخابات بسبب مشادات وتراشق بالألفاظ بين أنصار ومؤيدي المرشحين بسبب تردد شائعات عن تزوير العملية الانتخابية، ما استدعى إلغائها وإعادة التصويت مرة أخرى.

انتظام التصويت في 30 لجنة

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، كردونا أمنيا بمحيط النادي لتأمين عملية الاقتراع، فضلا عن التنسيق الكامل مع الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، ووضعت كاميرات مراقبة كما خصصت مديرية الشباب والرياضة مجموعة متابعة لعملية التصويت وتذليل أية عقبات.

وحرص مسئولوا مديرية الشباب والرياضة تحت إشراف المحاسب أحمد الوكيل، وكيل الوزارة، على عزل لجان التصويت عن الأماكن المخصصة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية لضمان عدم التأثير على الناخبين.

صراع انتخابي بين قائمتي «الشامي والسامولي»

ويدور الصراع الانتخابي بين قائمتي «إئتلاف وبداية»، ويتنافس المحاسب مصطفي محمود الشامي أمين الصندوق الأسبق والمحاسب مصطفي السامولي رئيس النادي الأسبق على مقعد رئيس مجلس الإدارة، فيما يتنافس على مقعد النائب كل من الدكتور حسام بصل والدكتور إبراهيم السكري، أما مقعد أمين الصندوق، يتنافس عليه المحاسب عمرو البنا وعمرو جاد الله.

وشهدت الانتخابات حالة من الانتظام حرصت عليها الأسر والعائلات من أعضاء الجمعية العمومية للخروج بمشهد إيجابي وحضاري يليق باسم نادي بلدية المحلة.