دير مارمينا بمريوط يستعد لاستقبال زواره في عيد «العجائبي» وتشديد الإجراءات الاحترازية
كتب:
كيرلس مجدى
تصوير:
أحمد ناجي
03:50 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
دير مارمينا
يستعد دير «مارمينا»، بمريوط غرب الإسكندرية، برئاسة الأنبا «كيرلس افا مينا»، رئيس الدير، لاستقبال الزوار خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد شفيع الدير «الشهيد مارمينا العجائبي»، الذي يحتفل الأقباط بعيده في 24 نوفمبر المقبل، ويشهد زيارات عديدة خلال الفترة الجارية تبركا بجسد الشهيد الشهير بالعجائبي وصاحب المعجزات.
تكثيف الإجراءات الاحترازية في دير مارمينا بمريوط
وقال مصدر بدير مارمينا، إن إدارة دير مارمينا بمريوط، اتخذت عدة إجراءات احترازية منذ أزمة فيروس كورونا، يتم تكثيفها مع أوقات الذروة المتمثلة في أعياد قديسي دير مارمينا، لعل أبرزها عيد شفيع الدير الشهيد مارمينا العجائبي، الذي يحتفل به يوم 24 نوفمبر المقبل، حيث يشهد الدير زيارات من كافة أنحاء مصر بل وزيارات من عدد من دول العالم كونه أحد أبرز المقاصد السياحية الدينية على مستوى العالم.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن منطقة أبو مينا تعد هي المنطقة القبطية الوحيدة في مصر التي تم تسجيلها في منظمة اليونيسكو، حيث وجهت منظمة اليونسكو عام 1979 عناية خاصة بمنطقة أبو مينا الأثرية، وأقرتها ضمن الـ57 منطقة في العالم كتراث إنساني، يجب العناية به والمحافظة عليه عالميًا، وأصدرت بهذا الصدد كتابًا عام 1982، يتضمن وصفًا موجزًا لكل من الـ57 منطقة كتسجيل تاريخي لحضارة الإنسان.
مواعيد زيارة دير مارمينا بمريوط
وأوضح أن أبرز قرارات دير مارمينا بمريوط تمثلت في مواعيد الزيارة حيث تبدأ الزيارة يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءا، كما أن الزيارة تقتصر على المزار فقط لأخذ بركة قديسي الدير، دون حضور القداسات.
وأشار إلى أن الدير اتبع الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، فيما أكد رئيس الدير على عدم السماح بالخلوات الروحية، سواء للآباء الكهنة أو الشباب.
جدير بالذكر أن دير مارمينا بمريوط، يعد من أحد المناطق الأثرية المهمة في العالم، فهو دير للأقباط الارثوذكس معروف باسم دير «مارمينا العجايبي»، ويقع بإقليم مريوط جنوب الإسكندرية بحوالي 50 كم ويعد من أقدم وأجمل الأديرة الموجودة بالعالم حيث يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.
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