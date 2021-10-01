العثور على دانة من مخلفات الحرب بترعة في كفر الشيخ

عثر طفل وأحد العاملين بالري أثناء تطهير ترعة «دفرية» بكفر الشيخ، على دانة من مخلفات الحرب، وهرع لموقع العثور على الدانة فريق من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وعدد من قيادات مجلس مدينة كفر الشيخ، وتم فرض طوقا أمنيا حول المكان، كما انتقلت فرقة المفرقعات للتعرف على حالة الدانة ونقلها.

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، أعمال فرض الطوق الأمني، ومنع اقتراب الأهالي والمارة لحين انتهاء فرقة المفرقعات من عملها.

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ تلقت إشارة بالعثور على دانة من مخلفات الحرب أثناء أعمال تطهير ترعة دفرية وهرعت قوات الأمن والحماية المدنية لموقع العثور على الدانة.

العثور على دانة حرب بسيدي غازي

وفي شهر مايو الماضي، عثر عدد من العمال بالوحدة المحلية بمدينة سيدي غازى بمحافظة كفر الشيخ، على دانة حربية، وسط الرمال الموجودة أمام مبنى مجلس المدينة أثناء تنفيذ ترميمات بالمبني.

وانتقل فريق من الشرطة إلى المكان وبسؤال العمال، تبين أن أحد المقاولين المكلفين بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية أحضر نقلات رمال وأثناء تعبئة الرمال عثر العمال على الدانة الحربية التي تشبه الطلقات المدفعية، وتم التواصل مع الجهات المعنية، وجرى التحفظ عليها لحين عرضها على الجهات المختصة.