رئيس هيئة قضايا الدولة: كفر الشيخ أكثر المحافظات تعديا على الأراضي

قال المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن كفر الشيخ تعتبر أكثر محافظة بها تعديات على أراضي الدولة، خاصة الأوقاف، لافتا إلى أن الهيئة تلاحق كل المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة، تنفيذا للقانون وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأنا التحول الرقمي بالتوازي مع ميكنة المحاكم

وأضاف «فتحي»، في لقاء على شاشة قناة extra news، أن الهيئة وقعت اتفاقية مع وزارة الاتصالات من أجل التحول الرقمي، «بدأنا التحول الرقمي داخل الهيئة، وذلك بالتوازي مع قيام وزارة العدل بميكنة بعض المحاكم، يمكن أن يتم كتابة القضية وإرسالها للمحكمة بشكل الكتروني وذلك الأمر يوفر الوقت والموظفين».

بروتوكول مع الاتصالات بقيمة 120 مليون جنيه للتحول الرقمي

وكشف المستشار حسين فتحي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات بقيمة 120 مليون جنيه، وذلك من أجل التحول الرقمي داخل الهيئة، وتوفير الدعم الفني للتحول الرقمي.

مصر لديها أحدث قانون للتحكيم

ولفت إلى أن مصر لديها أحدث قانون للتحكيم، ويجب مراقبة تنفيذ العقود مع المستثمرين بشكل جيد، ولا يجب أن يتم إلغاء العقد دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقد مع المستثمر.

عند إلغاء العقد يجب الجلوس مع المستثمر للتسوية بشكل ودي

وتابع: «أطالب دائما بعدم قيام أي جهة حكومية، بإلغاء أي عقد مع أي مستثمر إلا بعد الرجوع إلى لجنة التحكيم لمراجعة بنود العقد مع المستثمر، عند إلغاء العقد يجب الجلوس مع المستثمر للتسوية بشكل ودي وطرح أسباب إلغاء هذا العقد».

وأوضح أن عدد القضايا المتداولة في أروقة المحاكم، التي تباشرها هيئة قضايا الدولة بشكل مباشر، بلغت 5 ملايين و61 ألف قضية، و595 ألف و89 قضية محكوم فيها لصالح الهيئة، وبلغ عدد أعضاء الهيئة 3 آلاف و60 عضوا.