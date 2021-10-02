سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 2-10-2021 بالبنوك

يعد سعر الريال السعودي واحد من أهم العملات التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين وتحديدًا الراغبين في السفر للمملكة العربية والسعودية بعد فتح الطيران المباشر بين البلدين، بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصر بالبنوك المختلفة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أسعار العملات الأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك، وفق آخر تعاملات وردت قبل أمس الجمعة 1 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، في بنك الإسكندرية، 21.98 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.99 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع، في بنك مصر، نحو 21.99 جنيه للشراء و21.33 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.03 جنيه للشراء، و21.34 جنيه للبيع، و.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو اليوم نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.16 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.14 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.