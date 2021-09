البنوك تحذر العملاء: غلق الحسابات الراكدة خلال أسبوعين

تواصل البنوك العاملة في السوق المصري، مخاطبة عملائها بسرعة التوجه لفروع البنوك التي يتعاملون معها، لتحديد مصير الحسابات الراكدة الخاصة بهم، حيث يتوجب على كل عميل إخطار البنك، حال رغبته في الإبقاء على حسابه الراكد، وفي هذه الحالة يتطلب من العميل إجراء أي عملية مصرفية لتنشيط الحساب، في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة.

رسالة SMS وبريد إلكتروني للعملاء

وخاطبت البنوك العملاء من خلال رسائل الـSMS والبريد الإلكتروني، بالتوجه للبنك لتحديث البيانات، محذرة من إغلاق الحسابات الراكدة للعملاء خلال أسبوعين، وجاء نص الرسالة كالتالي:«عميلنا العزيز، يرجى التكرم بزيارة أقرب فرع من فروع البنك خلال أسبوعين لتحديث البيانات و ذلك للأهمية» «Dear customer, please visit the nearest branch within two weeks to update your account data».

غلق الحسابات الراكدة بعد أسبوعين

وأوضحت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، أن البنوك العاملة في السوق المصري سوف تغلق الحسابات الراكدة لديها بعد أسبوعين من الآن، مشيرة إلى أنه يحق للبنك إغلاق الحسابات نهائياً، إذا ما توقفت عليها التعاملات المذكورة لمدة عام.

عدد الحسابات الراكدة.. كبير

أكدت المصادر أن حجم الحسابات الراكدة يختلف من بنك لآخر، موضحة أن العدد كبير ويستدعي التوقف بشأنه من خلال هذه القرارات، وأن للبنوك الحق في البحث عن الطرق التي تناسبها في التواصل مع العملاء وإخطارهم بموقفها من الحسابات الراكدة أو تلك المعرضة لذلك.

وأوضح «البنك المركزي المصري» في كتاب دوري، أن الحسابات الراكدة، هي تلك الحسابات التي لم يتم عليها أي نوع من المعاملات، كالسحب والإيداع أو التحويل والاستعلام لمدة سنة، للمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة وللحسابات الجارية أيضاً، ولمدة عامين لحسابات التوفير.

وكانت البنوك قد بدأت في مخاطبة عملائها، في شهر أغسطس الماضي، بضرورة العمل على إعادة تنشيط تلك الحسابات مرة أخرى، تجنباً لإغلاقها.