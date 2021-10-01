السيسي يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري ومحاور مطار القاهرة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري، وعدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي، خاصة محور الأوتوستراد، وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون، لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

الرئيس يناقش المسؤولين بمواقع العمل حول تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ

كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب، لتصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسؤولين بمواقع العمل حول تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.